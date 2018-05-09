شخص يسرق 90 مليون وكل وثائق في منطقة السمار الجزائر العاصمة

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، اليوم الأربعاء، مقطع فيديو، يظهر قيام لص بسرقة محفظة تحتوي على مبلغ مالي قدر بـ 90 مليون سنتيم من مركبة بالسمار في العاصمة.

وحسبما يظهره الفيديو، فإن الشخص يقوم في وضح النهار بالسطو على مركبة لنقل الحليب مستغلا غفلة صاحبها.

وأخد محفظة من داخلها ليلوذ بالفرار دون أن يتم توقيفه.

وذكر رواد منصات التواصل الإجتماعي، أن المحفظة كانت تحتوي على مبلغ مالي قدر بـ 90 مليون سنتيم.

وتم نشر الفيديو على نطاق واسع بغية كشف والإطاحة باللص.