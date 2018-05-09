سوداني يقترب من تحقيق حلمه

بات المهاجم الدولي الجزائري هلال العربي سوداني قريبا جدا من الانضمام إلى فريق نونتنغهام فوريست الإنجليزي الذي ينشط في بطولة الدرجة الثانية الإنجليزية (شامبيونشيب)، ويلعب له الدولي الجزائري السابق عدلان قديورة.

ووفقا لتقرير موقع “نونتنغهام بوست” الإنجليزي، الثلاثاء، فإن المفاوضات بين الفريق الإنجليزي وفريق دينامو زغرب الكرواتي الذي يرتبط معه سوداني بعقد ساري المفعول، هي في أشواطها الأخيرة، بعد الإتفاق على مجمل بنود العقد، وأهمها قيمة الصفقة والتي هي في حدود 3 ملايين أورو.

ويقترب سوداني من تحقيق حلمه باللعب في بطولة انجلترا، وإن كان في درجتها الثانية. وذلك بعدما تعذر عليه ذلك خلال فترة التحويلات الشتوية الماضية، حينما أصر نونتغهام على استقدامه، لكن إدارة فريقه دينامو زغرب رفضت ذلك مطلقا وأصرت على استكماله للموسم الكروي الجاري.

ويؤدي سوداني في موسم مميز مع دينامو زغرب، فرغم ابتعاده عن الفريق لعدة أسابيع بسبب الإصابة، إلا أنه تمكن من تسجيل 16 هدفا في 22 مباراة خاضها وهو رقم تهديفي عال.

وقد وقّع هداف جمعية الشلف السابق آخر أهدافه عن طريق ضربة جزاء، الثلاثاء في المواجهة التي خسرها مع فريقه دينامو زغرب بـ (1/3) أمام الجار لوكوموتيفا صاحب المرتبة الخامسة (45 نقطة) في جدول الترتيب الذي يتصدره سوداني وزملائه برصيد 70 نقطة، وذلك بعد مرور 34 جولة.