أميار “فارغين شغل” في سكيكدة..وهكذا تصرّف معهم الوالي..!.

أنهى اليوم، والي ولاية سكيكدة، السيد حجري، إلى علم المواطنين والمواطنات بمختلف تراب الولاية، أنه اتخذ قرارا يـمنع منعا باتا منح التراخيص الخاصة بإقامة مبارزات للكباش عبر إقليم بلديات ولاية سكيكدة، وأن أي مخالفة لهذا القرار يتعرض صاحبها إلى العقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما في هذا المجال، كما أكد الوالي على ضرورة تنفيذ هذا القرار من قبل الجهات المعنية، وهذا في إطار محاربة هذه الظاهرة المنافية لثقافة وعادات الـمجتمع الجزائري.

وجاءت خرجة والي الولاية، بعد انتشار أخبار حول قيام العديد من رؤساء البلديات، ومنها بلدية القل، غربي الولاية، بمنح تراخيص لإقامة هذا النوع من المبارزات بالساحات العمومية أو ساحات مخصصة لهذا الغرض. والي الولاية أنهى بذلك الجدل القائم حول هذه القضية ووضع حدا لتصرفات بعض الأميار التي قامت بالترخيص لهذا التظاهرات.