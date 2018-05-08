زيادات في أجور موظفي التربية بأثر رجعي

الموظفون المعنيون مطالبون بإرسال الملفات قبل 20 ماي

أعطت مصالح الوزيرة نورية بن غبريت تعليمات لمديريات التربية عبر الوطن تأمرهم فيها بضرورة الشروع في تنفيذ عمليات ترقية موظفي القطاع من أسلاك التعليم والتربية والإدارة والتفتيش ومستشاري التغذية المدرسية والتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني للأطوار التعليمية الثلاثة، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية.

فيما دعت المعنيين إلى ضرورة إيداع ملفاتهم الورقية قبل تاريخ 20 ماي الجاري على مستوى مديريات التربية للولايات وهي العملية التي سيترتب عنها زيادات في الرواتب بأثر رجعي بدءا من تاريخ التوقيع على المرسوم الرئاسي.

ووجهت الوزارة الوصية تعليمة تحمل رقم 3594 مؤرخة في 7 ماي الجاري، إلى مديري التربية للولايات من خلال رؤساء مصالح المستخدمين والتفتيش، تأمرهم فيها بضرورة الشروع في تطبيق فحوى المرسوم الرئاسي رقم 14/266 المؤرخ في 28 سبتمبر 2014 المعدل والمتتم للمرسوم الرئاسي رقم 07/304 المؤرخ في 29 سبتمبر 2017 الذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم، قبل 20 ماي الجاري، من خلال ترقيتهم في الرتب المستحدثة

ويتعلق الأمر ـ حسب التعليمة التي تحوز البلاد على نسخة منها ـ بكل من أستاذ المدرسة الابتدائية، أستاذ رئيسي للمدرسة الابتدائية، مساعد التربية، مشرف رئيسي للتربية، مستشار التربية، مستشار رئيسي للتربية، ناظر ثانوية، مستشار رئيسي للتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، إلى جانب عون تقني للمخابر، مستشار التغذية المدرسية، نائب مقتصد مسير، مقتصد رئيسي، مساعد مدير المدرسة الابتدائية وكذا مدير المدرسة الابتدائية، مدير متوسطة، مدير ثانوية، مفتش التعليم الابتدائي، مفتش التوجيه والارشاد المدرسي والمهني ومفتش التعليم المتوسط، مفتش التربية الوطنية.

وأشارت التعليمة إلى أن الملف يتكون من نسختين من قرار اول تعيين ”التوظيف”، نسختين من قرار الترسيم، نسختين من قرار التعيين أو الإدماج في الرتب الحالية، نسختين من قرار اخر ترقية في التوجيه.

وشددت التعليمة على ضرورة إيلاء الأهمية لهذه العملية وإرسال الملفات عن طريق البريد المحمول مقابل وصل استلام قبل 20 ماي 2018، مؤكدة أن كل ملف يصل الى المصلحة المعنية متأخرا أو ناقصا لا يؤخذ بعين الاعتبار وهي العملية التي سيترتب عنها زيادات في الرواتب بأثر رجعي بدءا من تاريخ التوقيع على المرسوم الرئاسي.