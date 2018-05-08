بالفيديو: هذه أخطر سمكة في العالم

أثبت علماء أمريكيون أن السمكة الصخرية لا تمتلك أشواكا مميتة على ظهرها فحسب، بل و"شفرات" حادة تخرج من رأسها.

وتعيش الأسماك الصخرية بالقرب من المياه الضحلة في المحيطين الهادئ والهندي. ويعتبر العلماء أنها تستحق تسميتها بالسمكة الصخرية لقدرتها على التلون مقلدة محيطها من الأشياء والأحياء بدقة متناهية.

وينبع خطر هذه السمكة على البشر من أشواكها الموجودة على ظهرها لاحتوائها على سم خطير، يقتل من يتناولها في غضون عدة ساعات فقط.

ووجد علماء من جامعة كنساس الأمريكية أن بعض سلالات هذه الأسماك الصخرية "مسلحة" بشفرات في رأسها مثل سكاكين قابلة للطي. وفي الحالة الخاملة تكون هذه الشفرات مطوية وتختفي تحت عيون الأسماك.

وخلص الباحثون إلى أن الأسماك الصخرية تمتلك مواصفات فريدة جدا من بين جميع أصناف الأسماك التي عرفها العالم.

وتستخدم هذه الأسماك آلية قتل فريدة من نوعها من خلال تعديل (حركة) عضلاتها وأشواكها وشفراتها المطوية السامة.

وستسلط الدراسة، التي استمرت 15 سنة وأجرى فيها العلماء تحاليل جينية لـ 113 من الخواص الشكلية والبنيوية و5280 من الخواص الجزيئية على 63 نوعا من هذه الأسماك، ستسلط الضوء على سلالتها الأولى وارتباطها بأنواع أخرى من الكائنات الحية على الكرة الأرضية.