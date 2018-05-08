هذا ما حدث لأسعار النفط ..بعد قرار ترامب بخصوص الاتفاق النووي مع إيران

عوضت أسعار النفط بعض خسائرها ، اليوم الثلاثاء ، بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران، في جلسة متقلبة هبطت خلالها الأسعار بنحو أربعة في المئة.

وحسب ما أفادت وكالة رويترز ، ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت لفترة قصيرة بعدما قال ترامب إن الولايات المتحدة ستنسحب من الاتفاق الدولي الذي جرى توقيعه في عام 2015 ، مؤكدا على عودة العقوبات المفروضة على إيران لوقف برنامجها النووي.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.7 في المئة لتبلغ عند التسوية 74.85 دولار للبرميل، بينما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.4 في المئة لتسجل عند التسوية 69.06 دولار للبرميل.

من جهة أخرى ، قالت وزارة الطاقة السعودية إن المملكة ملتزمة بدعم استقرار أسواق النفط ، تحسّبا لتداعيات انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران ، وأكدت في بيان أنها ستعمل مع كبار المنتجين والمستهلكين داخل أوبك وخارجها للحد من آثار أي نقص في الإمدادات.