بالصور: فرنسيون يحيون ذكرى مجازر 8 ماي 1945 في مدينة ران

أحيت مجموعة من الجمعيات،اليوم الثلاثاء بعد الظهيرة، ذكرى مجازر 8 ماي 1945.

حيث وضع اكليل من الزهور بساحة سطيف في حي فرانسيسكو فرير بمدينة ران الفرنسية.

وتربط بين مدينة ران الواقعة في الشمال الغربي لفرنسا علاقة توأمة مع مدينة سطيف الجزائرية.

“إنه واجب الذاكرة فهو أمر عادي أن نتواجد هنا”، حسبما أوضحه أحد الفرنسين من بين الأربعين شخصا الذين تجمعوا.

وصرح رئيس جمعية التوأمة بين مدينتي سطيف وران، فرناند نجار يقول لابد من تخليد هذه الذكرى.

لأننا لا يجب أن ننسى أن الموت الحقيقي هو النسيان.

وأشارت نائبة رئيس المجلس المحلي لإيل وفيلان مندوبة العلاقات مع العالم المكافح.

إنها مناسبة لتسليط الضوء على حلقة مجهولة في التاريخ ومهمشة لسنوات”.

مؤكدة أنها وسيلة لتجديد التأكيد على الصداقة الفرنسية الجزائرية.