بالفيديو: إنتقادات لاذعة من واشنطن لتدابير ضبط التجارة الجزائرية الخارجية

استقبل وزير الصناعة و المناجم, يوسف يوسفي يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة نائب الرئيس التنفيذي المكلف بالشؤون الدولية لغرفة التجارة الامريكية مايرون بريلينت الذي تطرق معه الى فرص الأعمال بين البلدين و محاور التعاون الممكنة لاسيما في القطاع الصناعي و المنجمي حسب بيان للوزارة.

و خلال هذا اللقاءي أوضح السيد يوسفي لضيفه الأمريكي أن الجزائر تزخر بجميع "المؤهلات" لإنجاح اقلاعها الاقتصادي لاسيما من خلال قطاع الصناعة و المناجم.

كما أبرز السيد يوسفي الحركية التي تشهدها عدة قطاعات بالجزائر على غرار قطاع الحديد و الصلب و فرع النسيج و صناعة الزراعة الغذائية و الالكترونيك و السيارات مبرزا الفرص المحتملة للشراكة الثنائية حسب نفس البيان.

في هذا السياق عرض السيد يوسفي على ضيفه الأمريكي الامتيازات التي تمنحها الجزائر قصد تشجيع الاستثمار في مختلف قطاعات النشاطات مشيرا الى أن الجزائر يمكنها أن تصبح "أرضية ممتازة للتصدير" نحو بلدان أخرى.

و من جهته أشاد نائب رئيس غرفة التجارة الأمريكية ب "الجهود التي تبذلها الجزائر" بغية تنويع اقتصادها مضيفا أن المستثمرين الامريكيين يريدون الاستفادة من الامتيازات و التسهيلات التي تمنحها السوق الجزائرية بهدف الشروع في استثمارات مثمرة.

و استنادا الى نفس المصدر فقد اتفق الطرفان على تكثيف الجهود المشتركة لتثمين فرص الاستثمارات و مناخ الأعمال.