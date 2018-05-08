بالفيديو: التمرين الجوي- البحري "ساركس 2018" الخاص بالبحث والإنقاذ لطائرة في حالة خطر

نفذت قيادة قوات الدفاع الجوي عن الإقليم، اليوم الثلاثاء ببومرداس بالواجهة البحرية الوسطى و بحضور ملاحظين عسكريين أجانب، تمرين جو- بحري "ساركس 2018" الخاص بالبحث والإنقاذ لطائرة في حالة خطر، حسب ما أفادت به وزارة الدفاع الوطني في بيان لها.

و أوضح البيان أن هذا التمرين الذي يندرج في إطار البرنامج السنوي لتحضير القوات لسنة 2018 المصادق عليه من طرف الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، شّكل "فرصة لتبادل الخبرات والمعارف بين مختلف المتدخلين".

و قد نُفذ تمرين "ساركس 2018" بحضور ملاحظين عسكريين أجانب من الولايات المتحدة الأمريكية و إيطاليا و إسبانيا وتونس بالإضافة إلى ملاحظين عسكريين من مختلف هياكل وزارة الدفاع الوطني و ملاحظين مدنيين من المؤسسة الوطنية للملاحة الجوية وكذا الهيئات المدنية المعنية من بومرداس.

و تم تنفيذ هذا التمرين الجو-بحري من خلال "محاكاة لإعلان حالة الطوارئ من طرف هيئات المراقبة الجوية إثر اختفاء طائرة مدنية من شاشات الرادار بعد تعرضها لخلل تقني خلال عبورها للمجال الجوي لمنطقة الجزائر العاصمة".

و يرمي التمرين المذكور إلى "اختبار وتقييم الفعالية العملياتية ومدى كفاءة الهيئات العسكرية والمدنية المشاركة في مهمة البحث والإنقاذ عن طائرات في حالة النجدة وكذا مراقبة مدى تطبيق المخطط العملي للبحث والإنقاذ الساري المفعول مما استلزم تسخير العنصر البشري المختص وإقحام عدة وحدات للبحث والإنقاذ والمتمثلة في طائرة عسكرية من نوع (سي-130) ومروحيتين تابعتين للقوات الجوية إضافة إلى زورق ومروحية مختصة في الإنقاذ من القوات البحرية"، يوضح المصدر ذاته.