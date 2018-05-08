بالفيديو: إطلاق اسم الرئيس بوتفليقة على أحد شوارع فلسطين

تمّ تسمية شارع في الضفة الغربية، باسم رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.ويتواجد الشارع في محافظة طوباس، بفلسطين، وتسمى البلدة طمون.

وصاحبت تسمية الشارع على الرئيس بوتفليقة احتفالات وكلمات ألقيت من طرف مسؤولي البلدية وبحضور سفير فلسطين بالجزائر، لؤي عيسى.

وجاءت تسمية الشارع على الرئيس بوتفليقة عرفانا من الإخوة الفلسطينيين نظير ما قدمه الرئيس بوتفليقة للقضية الفلسطينية وللشعب الفلسطيني.

يذكر أنّ الشارع المسمى على الرئيس بوتفليقة ببلدة طمون، شاهد على ملاحم الفلسطينيين ومقاومتهم للمحتل.