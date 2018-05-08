"الكاف" تؤهل ستة ملاعب جزائرية للمنافسات القارية

عقد صبيحة اليوم إجتماع تحسيسي تحت رعاية الإتحادية الجزائرية لكرة القدم، وبتنشيط رضا عبدوش المسير السابق لإتحاد العاصمة، وهذا من أجل التطرق لقضية الملاعب والمنشئات الرياضية المؤهلة لإحتضان المنافسات القارية، وهذا بحضور ممثلين عن الأندية الجزائرية المعنية بالمنافسات القارية، أين تم الكشف على أن "الكاف" قامت بتأهيل ستة ملاعب تحسبا لإستقبال مباريات المنافستين القاريتين رابطة الأبطال أو كأس الكاف، وهذا بعدما قام مبعوث من "الكاف" بزيارة المنشئات الرياضية شهر أفريل الماضي، ودون كل شيء في ما يتعلق بالملاعب وطاقة إسيتعابها ما جعل "الكاف" تفصل بشكل نهائي وتحسم في هوية الملاعب الجزائرية القادرة على إحتضان مباريات المنافسات القارية وعددها ستة.

الملاعب المؤهلة من قبل "الكاف":

- ملعب مصطفى تشاكر بالبليدة

- ملعب 5 جويلية الأولمبي

- ملعب عين تيموشنت.

- ملعب 8 ماي 45 بسطيف

- ملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة

- ملعب أحمد زبانة بوهران