لهذا السبب ضيع الخضر مواجهة ميسي ونجوم “التانغو”!

كشفت مصادر موثوقة لتلفزيون “النهار”، أنّ “الفاف” كانت في مفاوضات جد متقدمة مع منتخب الأرجنتين لمواجهته وديا شهر جوان المقبل.وفشلت المفاوضات بين “الفاف” والإتحاد الأرجنتيني، بسبب الملعب الذي كان سيحتضن المباراة، أين اقترح الأرجنتينيون ملعب فيلودروم بمارسيليا، و هو الأمر الذي كان مستحيلا نظرا لرفض السلطات الفرنسية احتضان اللقاء.

و بهذا يكون رفاق محرز قد ضيعوا مواجهة ميسي ونجوم “التانغو” وسيكتفون باللعب ضد رونالدو ورفاقه يوم 7 جوان بلشبونة.

ويلعب المنتخب الأرجنتيني في المجموعة الرابعة من المونديال، رفقة كل من نيجيريا، كرواتيا، وإيسلندا.