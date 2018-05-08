بعد إتهام خطير من النجم الجزائري...الأهلي السعودي يطالب الإتحاد الآسيوي بمعاقبة بونجاح

طالبت إدارة نادي الأهلي السعودي اتحاد الكرة الآسيوي، بِمعاقبة اللاعب الدولي الجزائري بغداد بونجاح مهاجم فريق السد القطري.

وقالت إدارة نادي الأهلي في أحدث بيان لها إنها سلّمت محافظ اللقاء، رسالة احتجاج ضد اللاعب بغداد بونجاح، وطالبت اتحاد الكرة الآسيوي بِمعاقبة مهاجم السد القطري.

وقام بونجاح بِحركة غير رياضية أثارت حفيظة إدارة نادي الأهلي السعودي، لمّا أشار الدولي الجزائري بِيده إلى الحكم المساعد الأسترالي، مُتّهما إيّاه – ضمنيا – بِتلقي “رشوة” من قبل إدارة نادي الأهلي، من أجل الإنحياز إلى الفريق السعودي. وذلك بعد إعلان الحكم المساعد الأسترالي، سقوط بونجاح في فخّ التسلّل.

وأظهرت صور التلفزيون مباراة السد والدحيل، سقوط بونجاح في المحظور، و”عدالة” لجنة الإنضباط بِتسليط العقوبة على إبن وهران.