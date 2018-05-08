التشكيلة التي سيعتمد عليها “ماجر” ضد السعودية

ظهرت معالم التشكيلة الأساسية التي سيعتمد عليها الناخب الوطني رابح ماجر في لقاء الغد الودي الذي سيجمع المنتخب الوطني المحلي بالمنتخب السعودي.وحسب الحصة التدريبية الأخيرة التي أجراها زملاء الحارس شاوشي بمدينة قادش الإسبانية التي ستحتضن المواجهة فإن ماجر سيعتمد على التشكيلة التالية:

موساوي-عزي-بن موسى-نعماني-شافعي-بوخنشوش- شريف الوزاني- لاكروم- بلخير- بن ناصر -عبيد.