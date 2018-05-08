تدفقات الغاز الجزائري عبر الأنابيب تراجعت هذا الأسبوع ... ما هو السبب ؟

كشفت وكالة الأنباء الروسية "انترفاكس" عن تراجع صادرات الجزائر من الغاز عبر الأنابيب بـ 11 بالمئة في الايام الأخيرة في حين تبقى الجزائر الدولة الوحيدة التي تصدرالغاز الى اوروبا بعد خروج الأنبوب الليبي من "غرين ستريم" من الخدمة منذ تصاعد الأحداث هناك .

و بلغت تدفقات انابيب الغاز الجزائرية الى أوروبا الاسبوع الماضي 54.3 مليون متر مكعب حيث شهدت كل الأنابيب تراجعا واضحا

و إنخفضت التسليمات عبر "الأنبوب المغاربي الأوروبي" الذي يمر عبر الذي يزود المملكة المغربية و اسبانيا و فرنسا انطلاقا من الجزائر بنسبة 7.6 بالمئة الى 21.5 مليون متر مكعب

و كذلك هو الحال بالنسبة لأنبوب " ميدغاز" الذي يزود إسبانيا مباشرة بالغاز الجزائري بنسبة إنخفاض بلغت 9.7 بالمئة الى 11 مليون متر مكعب .

اما " خط الأنابيب عبر المتوسط " الذي يزود كل من تونس و إيطاليا فقد تراجع هو أيضا بنسبة 14.8 بالمئة ليبلغ 21,7 مليون متر مكعب