براهيمي سيلعب آخر مباراة له يوم الأحد المقبل

قرر اللاعب الدولي الجزائري ياسين براهيمي مغادرة نادي بورتو البرتغالي عند نهاية الموسم الجاري، حيث يسعى للتعاقد مع فريق جديد خلال مرحلة الانتقالات الصيفية المقبلة، رغم أن عقده لا يزال ساريا إلى غاية شهر جوان من العام المقبل.

وسيكون الموسم الحالي، الأخير بالنسبة لبراهيمي مع نادي بورتو، حيث أنهى اللاعب مغامرته معه، والتي استمرت أربعة أعوام، توّجت بنيل الفريق لقب الدوري الـ28 في تاريخ النادي.

وكشفت صحيفة “ريكورد” البرتغالية الثلاثاء، بأن براهيمي لعب أخر مباراة له على أرض بورتو بملعب “الدراغاو” يوم الأحد الماضي، والتي كانت بمثابة مباراة احتفالية باللقب الغالي، حيث كان بورتو قد ضمن الحصول على اللقب مساء السبت عندما انتهت مباراة بنفيكا وسبورتينغ لشبونة بالتعادل السلبي، لكن بورتو احتفل بهذا الانجاز بأفضل طريقة عندما فاز على أرضه وأمام جماهيره بنتيجة 2/1 على نادي فيرينسي، وكان براهيمي قد سجل هدف الفوز بطريقة رائعة، وهو الهدف التاسع له في الدوري منذ انطلاق الموسم الكروي الحالي.

وبحسب ذات المصدر فإن براهيمي قام بتوديع زملاءه والجماهير خلال مباراة فيرينسي، ويستعد لمغادرة الفريق، حيث سيلعب أخر مباراة له يوم الأحد أمام فيتوريا غيماريش في ختام البطولة، وهي إشارة واضحة على نهاية مغامرته مع بورتو، تمهيدا لانتقاله لفريق أخر، وأوضحت الصحيفة بأن مساهمة براهيمي في نيل فريقه لقب الدوري البرتغالي، كانت عاملا حاسما في اتخاذه لقرار الرحيل، حيث كان قد صرح في عدة مناسبات بأنه يطمح لإهداء النادي لقب الدوري قبل الرحيل عن صفوفه، وهو ما تحقق له هذا الموسم، ولم تكشف الصحيفة الرياضية البرتغالية عن وجهة براهيمي المقبلة، لكنه يوجد ضمن اهتمامات العديد من الأندية الأوروبية على غرار أولمبيك مارسيليا الفرنسي، وايفرتون ونيوكاسل الانجليزيين، ونادي روما وأنتر ميلان الإيطاليين، لكن اللاعب يفضل الوجهة الانجليزية، قصد خوض تجربة جديدة في دوري من المستوى العالي.