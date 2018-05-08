و يشكلون ايضا 63 بالمئة من الذين تحصلوا على قروض "اونساج" من هم ؟ وماذا يملكون ؟
81 بالمئة من هاؤلاء وجدوا عملا بعد 6 اشهر فقط من تخرجهم
اكثر من 80 بالمئة من خريجي التكوين المهني تم توظيفهم
في حين ان 63 بالمئة من اصحاب مشاريع اونساج يحملون شهادات من التكوين المهني
قال محمد مباركي وزير التكوين و التعليم المهني ان ازيد من 80 بالمئة من خريجي المراكز و المعاهد التابعة لقطاعه تم توظيفهم بعد 6 أشهر فقط من تقديم ملفاتهم للوكالة الوطنية لتشغيل .
و قال مباركي في معرض رده على أسئلة نواب مجلس الأمة ان 83 بالمئة من طالبي العمل المتحصلين على شهادات من معاهد التكوين المهني تم بالفعل توظيفهم و إستند الوزير الى إحصائيات الوكالة الوطنية لتشغيل صدرت في الـ 7 من نوفمبر 2017 .
و اضاف الوزير ان 63 بالمئة من اصحاب المشاريع الممولة من الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب " اونساج" هم كذالك من خريجي مراكز و معاهد التكوين المهني
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