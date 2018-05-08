خبراء في علم الفلك : انتهى زمن “ليلة الشك”!

أكد مُختصون في علم الفلك والجيوفيزياء، أن التكنولوجيات الهائلة في مجال رصد الأهلة وتحديد المواقيت، قد تسمحُ بالتنبؤ بالتاريخ الصّحيح لدخول شهر رمضان ولو بعد 100 سنة كاملة، دون مخالفة الجانب الشرعي والفقهي.

وفي هذا الصّدد، اعتبر مدير الثقافة الإسلامية بوزارة الشؤون الدينية والبروفيسور في علم الفيزياء الفلكية محمد قريق حسن، خلال ندوة علم الميقات في ظل العلوم الحديثة المنظمة بدار الإمام المحمدية، أن علم المواقيت في الجزائر استفاد من التطور التكنولوجي الهائل، بفضل جيل من الباحثين البارزين في المجال المُطلعين على علوم الشريعة والفقه.

فيما أكد مختصون في علم الفلك، أن المهندس صار يقوم بعملية ضبط المواقيت، عن طريق معادلات رياضية غاية في الدقة، ويتم استخلاص الميقات حسب الوضع الجغرافي لكل منطقة، سواء كانت على الشاطئ أو في التل أو على ربوة أو على جبل.

واستعرض المختص محمد فوكة، خلال الندوة، أهم التطبيقات الرقمية المستعملة للتثبت من رؤية الهلال ومعرفة ساعة الاقتران وبدقة عالية، ومنها تطبيق متطور شرح فيه وبالتفصيل الطريقة العلمية لثبوت رؤية هلال رمضان من عدمه، اذ يكفي أن تدون فيه السنة الهجرية مع القيام ببعض الإحصاءات عن طريق خطوط معينة حول الكرة الأرضية، وهو ما يسمح بمعرفة تاريخ رمضان ولو على 100 سنة بمشيئة الله طبعا، وعن رمضان 2018 قال “الاقتران سيحصل يوم الثلاثاء 15 ماي بالتوقيت العالمي، ونضيف ساعة للتوقيت المحلي فيكون في 12و48 دقيقة ظهرا، وبما أن الثلاثاء هي ليلة تحري رؤية الهلال، فحسب المختص “الرؤية مستحيلة يوم الثلاثاء”، وبالتالي فرؤية رؤية الهلال تكون ممكنة سواء باستعمال الأجهزة أو بالعين المجردة يوم الأربعاء 16 ماي، ليكون يوم الخميس أول أيام الشهر الفضيل.