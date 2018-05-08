الولايات المتحدة تنسحب رسميا من الاتفاق النووي مع إيران

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، اليوم الثلاثاء ، رسميا عن قراره بانسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران ، مبررا ذلك بأن الاتفاق كان سيتسبب في نشوب سباق تسلح نووي في المنطقة . مؤكدا أن بلاده ستفرض “أعلى مستوى” من العقوبات على إيران.

واعتبر الرئيس الأمريكي ، في كلمة ألقاها اليوم في واشنطن ، أن الاتفاق النووي الذي عقدته دول غربية من بينها الولايات المتحدة مع إيران ، سمح لها بمواصلة تخصيب اليورانيوم ما جعلها تقترب كثيرا من امتلاك سلاح نووي.

وقال ترامب في كلمة ألقاها اليوم الثلاثاء ، إن النظام الإيراني يهدر ثروات شعبه في تمويل الإرهاب والسعي لامتلاك سلاح نووي لإثارة الفوضى في الشرق الأوسط ، على حدّ تعبيره.

أول ردّ رسمي من إيران على قرار ترامب بخصوص الاتفاق النووي

في أول ردّ رسمي من طهران على القرار الأمريكي ، قال الرئيس حسن روحاني إن القرار الأمريكي هو تتويج لمساعي الولايات المتحدة المعادية لإيران على أرض الواقع ، مندّدا بعدم احترام واشنطن للاتفاق الذي التزمت طهران بجميع بنوده ، حسبه.

وقال روحاني في كلمة ألقاها مباشرة بعد إعلان ترامب عن قرار انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الذي عقدته الدول الغربية مع إيران عام 2015:"من هذه اللحظة سنعتبر أن الاتفاق تمّ بين إيران وخمسة دول فقط" ، مبديا استعداد بلاده للعمل مع بقية أطراف الاتفاق ، وهي روسيا والصين وفرنسا وألمانيا وبريطانيا على مواصلة العمل ببنوده.

ولوّح الرئيس الإيراني بالعودة إلى التخصيب الصناعي لليورانيوم في أقرب وقت في حالة ما إذا استدعت الأمور ذلك ، في إشارة إلى إمكانية عدم استمرار العمل بالاتفاق بعد انسحاب الولايات المتحدة.

احتفاء إسرائيلي بقرار ترامب بخصوص الاتفاق النووي مع إيران

رحّب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، اليوم ، بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحاب بلاده من الاتفاق النووي مع إيران ، في كلمة ألقاها مباشرة بعد الإعلان الأمريكي .

وقال نتنياهو إن الكيان المحتل يؤيد قرار ترامب ، الذي وصفه بالتاريخي ، معتبرا بأنه سيحول دون حصول "النظام الإيراني الإرهابي" على السلاح النووي.