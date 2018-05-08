مهرجان كان 2018 بنكهة عربية

تنطلق اليوم الثلاثاء فعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الـ 71، و ذلك بتنشيط لجنة تحكيم المسابقة الرسمية برئاسة النجمة الأسترالية كيت بلونشيت لندوة صحفية بقصر المهرجان.

شرع أزيد من 4 ألاف صحفي عبر العالم في التوافد على مدينة كان، و تعتبر الدورة الحالية التي تتواصل إلى غاية 19 ماي 2018 واحدة من أهم الدورات بالنسبة للسينما العربية، حيث تشارك أربعة أفلام في مهرجان كان ، منها فيلمان في المسابقة الرسمية و هي فيلم "كفر ناحوم" للمخرجة اللبنانية نادين لبكي و فيلم"يوم الدين" للمخرج المصري شوقي أبو بكر، فيما تحضر السينما السورية و المغربية في مسابقة "نظرة ما" و ذلك بفيلم"قماشتي المفضلة" للمخرجة السورية غايا جيجي، و فيلم المخرجة المغربية مريم بن مبارك " صوفيا.

وتحضر المملكة العربية السعودية لأول مرة في المدينة العالمية التي تضم 203 أجنحة منها جناح الجزائر الذي يراهن على أفلام المخرجين الجزائريين الشباب.

و سيتم اليوم على الساعة الثامنة عرض فيلم الافتتاح " الجميع يعلم " للمخرج أصغر فرهادي ببطولة بينلوبي كروز وخافير بارديم .