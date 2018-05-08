توقيع إتفاقية لإنشاء مجلس أعمال جزائري كوبي لتشجيع تصدير المنتجات الحزائرية إلى كوبا

الجزائر- وقعت الغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة و نظيرتها الكوبية يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة على اتفاق يتضمن انشاء مجلس أعمال مشترك من أجل ترقية و تنويع التعاون الاقتصادي بين البلدين.

و يهدف الاتفاق الذي وقعه عن الجانب الجزائري, رئيس غرفة التجارة و الصناعة لولاية تيبازة و عضو مجلس الغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة, جلال سي رمدي معمر و عن الجانب الكوبي, رئيس غرفة التجارة و الصناعة, هيرننديز غويلان, إلى تكثيف و توسيع المبادلات الثنائية إلى مجالات أخرى خارج المحروقات.

و أشار السيد معمر جلال سي رمدي على هامش مراسيم التوقيع التي جرت بمقر الغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة إلى أن التعاون بين البلدين يجب توسيعه إلى خارج المنتجات البتروكيماوية التي تمثل أهم حجم في المبادلات التجارية و التي لا تفوق 150 مليون دولار.

و أضاف ان "الجزائر التي تعد أكبر ممون لدولة كوبا في مجال المحروقات تبحث عن شركاء و التوجه نحو منتجات أخرى و الاستفادة من الخبرة الكورية", موضحا أن الهدف المنشود هو بلوغ حجم مبادلات بقيمة 1 مليار دولار و إيجاد بدائل أخرى خارج المحروقات.

و ذكر السيد سي رمدي أن التعاون بين البلدين تجسد بشكل خاص في المجال الطبي, مشيرا الى أن أكثر 900 طبيب كوبي يزاولون مهنتهم بالجزائر في مستشفيات الجنوب بالجلفة و بشار و الوادي و ورقلة.

و بخصوص تنقل الأشخاص, أعرب ذات المسؤول عن أمله في فتح "خط جوي مباشر بين الجزائر العاصمة و هافانا" بغية تسهيل "تنقل رجال الأعمال من البلدين".

من جانبه, أشاد السيد هيرننديز غويلان بإنشاء هذا المجلس الذي يهدف إلى إيجاد "فرص جديدة لتطوير و تنويع المبادلات أكثر" بين الجانبين من خلال برامج تعاون مشتركة.

و استطرد يقول أن المجلس يعمل من جهة أخرى على دراسة الوسائل التي تسمح بالمساهمة في رفع العراقيل التي تعترض تطوير المبادلات التجارية و منح تسهيلات للمتعاملين من البلدين.

و حضر مراسيم توقيع هذا الاتفاق ممثلون عن شركات عمومية و خاصة جزائرية و كوبية.

للإشارة يتواجد وفد من رجال الأعمال الكوبين بالجزائر في إطار المشاركة في معرض الجزائر الدولي الذي تجري فعالياته من 8 إلى 13مايو بقصر المعارض.



APS