المجاهد والاعلامي عبد القادر نور في ذمة الله

انتقل إلى رحمة الله المجاهد والاعلامي عبد القادر نور ، صبيحة اليوم الثلاثاء .

وكان المجاهد عبد القادر نور، أول رئيس تحرير للإذاعة والتلفزيون الجزائري بعد الاستقلال، كما شغل منصب مدير القناة الاذاعية الأولى والثانية .

كما ألف كتاب شاهد على ميلاد صوت الجزائر- ذكريات وحقائق"، وهو شهادة توثيقية على ميلاد "صوت الجزائر".

وشارك المجاهد عبدالقادر نور في النضال الثوري مع جبهة التحرير الوطني وهو طالب، ثم التحق بكلية دار العلوم بجامعة القاهرة، ونال شهادة الليسانس في العلوم العربية والإسلامية، وهو من أبرز مؤسسي أول رابطة للطلاب الجزائريين بالقاهرة سنة 1956.