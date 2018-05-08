السعوديات على موعد مع التاريخ

أعلنت السعودية عن الموعد الذي سيتم السماح فيه للمرأة بقيادة السيارة.

وقالت الحكومة السعودية في بيان لها، أن تاريخ الرابع والعشرين من شهر جوان سيكون اليوم الذي سيتم فيه رفع الحظر عن قيادة المرأة للسيارة.

وكانت السلطات السعودية قد أعلنت في العام الماضي عن خطط للسماح للمرأة بقيادة السيارة.

وتعد هذه الخطوة أحد أبرز الخطوات الإصلاحية التي اتخذها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وقد أنشأت المملكة العربية السعودية عددا من مدراس تعليم قيادة السيارة في المدن السعودية في مارس الفارط، لتحضير النساء للجلوس وراء مقود السيارة.