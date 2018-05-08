نجم إشبيلية الإسباني يغازل "الفاف" لإختيار الجزائر على حساب المغرب

يبدو أن الفرانكو الجزائري بلال بوطوبة لاعب رديف اشبيلية الاسباني أصبح لينا اتجاه تمثيل المنتخب الوطني مستقبلا حسب الإشارات التي أظهرها من خلال حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي “انستغرام”.

خريج أكاديمية أولمبيك مرسيليا قام بنشر صورة على حسابه بقميص كتب عليه “أحب الجزائر” إذ يبدو أن هذا اللاعب صاحب (19 سنة) بدأ في مغازلة “الفاف” من أجل استدعائه مستقبلا خاصة مع قيام المديرية الفنية مؤخرا باستدعاء بعض المغتربين الشبان للفئات السنية.

يذكر بوطوبة كان قد انتقل إلى نادي اشبيلية صيف 2016، لكنه يكتفي لحد اللحظة بالظهور مع الفريق الرديف دون الفريق الأول.