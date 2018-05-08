جنوب إفريقيا: لم نُدعّم ملف المغرب لِتنظيم مونديال 2026

نفت وزيرة الرياضة والترفية الجنوب إفريقية توكوزيلي اكساسا دعم بلادها للمغرب، في سباق ترشّح مملكة محمد السادس لإحتضان منافسة كأس العالم 2026 لِكرة القدم.

ونقلت أحدث تقارير صحافة جنوب إفريقيا على لسان الوزيرة توكوزيلي اكساسا قولها: “سياستنا جدّ واضحة، لا يُمكننا دعم ملف المغرب، في سباق ترشّح هذا البلد لِإحتضان تظاهرة كأس العالم 2026”.

وأضافت وزيرة الرياضة والترفية الجنوب إفريقية: “على الهيئات الرياضية المرور عبر البرلمان، لِأنها الجهة القانونية التي تُمثّل البلد، ويحق لها مناقشة مثل هذا النوع من الملفات والحسم فيها”.

واختتمت الوزيرة توكوزيلي اكساسا تصريحاتها تقول: “أن تكون لك خبرة كروية وسبق لك العمل في الفيفا، لا يعني أن تتّخذ قرارات ضد بلدك”.

وتُشير وزير الرياضة والترفية الجنوب إفريقية توكوزيلي اكساسا إلى مواطنها داني جوردن، رئيس اتحاد الكرة المحلي، الذي أعلن مُؤخّرا عن دعم بلاده لمملكة محمد السادس، في سباق ترشّحها لِإحتضان مونديال 2026. عِلما أن داني جوردن (66 سنة) سبق له حيازة منصب عضو في اللجنة التنفيذية للفيفا، خلال ولاية السويسري جوزيف بلاتر.

وفي سياق ذي صلة، تراجع اتحاد جنوب إفريقيا لكرة القدم عن قراره السابق الداعم للمغرب، وأصدر أحدث بيان له، جاء فيه: “يُؤكد اتحاد الكرة الجنوب إفريقي أنه لم يُصدر أيّ قرار رسمي بِشأن الملف الذي سيُدعّمه في سباق الترشح لِإحتضان مونديال 2026”.

وكانت السلطات المغربية قد أوفدت مُؤخّرا نجمَي الكرة سابقا الكاميروني جوزيف أنطوان بيل والسنيغالي الحاجي ضيوف، لإقناع داني جوردن بِمنح صوته لِمصلحة ملف المغرب.

وانتدبت السلطات الرياضية المغربية عديد نجوم الكرة – بينهم جوزيف أنطوان بيل والحاجي ضيوف – من أجل الترويج لِملف المملكة، في سباق الترشّح لِتنظيم كأس العالم 2026.

وتشهد العلاقات الديبلوماسية بين المغرب وجنوب إفريقيا نوعا من الجفاء، بعد سحب الرباط سفيرها بِبريتوريا سنة 2004، بِسبب مساندة جنوب إفريقيا لِقضية الصحراء الغربية الإنسانية العادلة.

للإشارة، فإن الفيفا استلمت ملفَين لإحتضان مونديال 2026، أحدهما للمغرب والآخر في شكل تنظيم ثلاثي يجمع البلدان المتجاورة: الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك كندا. على أن تُعلن عن الفائز بِتنظيم هذه البطولة العالمية في الـ 13 من جوان المقبل، خلال انتخابات تُجرى بِالعاصمة الروسية موسكو، عشية احتضان هذا البلد الأوروبي مونديال 2018.

ولا يملك حق التصويت في هذه الإنتخابات، سوى رؤساء اتحادات الكرة المنضوية تحت لواء الفيفا، وعددهم 107 مسؤول، بينهم خير الدين زطشي رئيس الفاف.