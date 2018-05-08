هذه الأطعمة تحد من الأمراض القاتلة

حسب الأبحاث والدراسات، فإن إتباع نظام غذائي غني بمضادات الأكسدة يساعد الجسم على محاربة الأمراض القاتلة والحد منها

ويعرض موقع "هيلث لاين" المعني بنشر التقارير العلمية، 12 نوعا من الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة:

1ـ الشيكولاتة الداكنة:فهي غنية بالمعادن ومضادات الأكسدة التي تقلل الالتهاب وتحد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

وبحسب الدراسات السابقة، فإن تناول الشيكولاتة الداكنة مفيد للمرضى الذين يعانون ارتفاع ضغط الدم، كما تزيد من مستويات الكوليسترول الجيد وتمنع أكسدة الكوليسترول الضار.

2ـ جوز البقان:

هو نوع من الجوز يتواجد في المكسيك وأمريكا الجنوبية، وهو مصدر جيد للدهون الصحية والمعادن،

3ـ العنب البري:من الفواكه منخفضة السعرات الحرارية التي تحتوي على نسبة عالية من المواد المغذية ومضادات الأكسدة التي تقلل عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب، وتقلل مستويات الكوليسترول الضار في الدم، كما أن لها وظيفة مهمة أخرى، فهي تؤخر انخفاض وظائف الدماغ التي تحدث مع تقدم السن.

4ـ الفراولة:مصدر غني بفيتامين C ومضادات الأكسدة التي تسمى "أنثوسيانين" (anthocyanins) والتي تمنح الفراولة لونها الأحمر.

وأظهرت الأبحاث أن هذه المادة تساعد في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب عن طريق تقليل مستويات الكوليسترول الضار وزيادة تركيز الكوليسترول الجيد.

5ـ الخرشف:نوع من الخضروات المغذية، واستخدمت في العصور القديمة لعلاج أمراض الكبد، وهو مصدر جيد للألياف الغذائية والمعادن ومضادات الأكسدة التي تسمى "الكلوروجينيك"، والتي تقلل من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان وأمراض القلب والسكري من النوع الثاني.

6ـ توت جوجي المجفف:نوع من التوت المجفف موجود في الصين، وكان هذا النوع من التوت جزءا من الطب الصيني التقليدي لأكثر من 2000 سنة، ويعتبر غنيا جدا بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة التي تسمى (Lycium barbarum polysaccharides)، وهي مادة فريدة من نوعها ارتبطت بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والسرطان، وتساعد بشكل كبير في رفع مضادات الأكسدة في الدم، كما تساعد في مكافحة شيخوخة الجلد.

7ـ التوت الأحمر:مصدر جيد للألياف الغذائية، فهو غني بفيتامين C، والمنغنيز، ومضادات الأكسدة التي تسمى "أنثوسيانين"، والتي تقلل من خطر الإصابة بالسرطان وأمراض القلب.

وأظهرت الدراسات أن مضادات الأكسدة الموجودة في التوت أدت إلى موت حوالي 90 % من خلايا سرطان المعدة والقولون والثدي، في عينة أجريت على خلايا السرطان.

8ـ كرنب الكالي:خضروات ورقية تشبه البروكلي والقرنبيط ولكنه من صنف الكرنب، يحتوي على نسبة كبيرة من المغذيات فهو غني بفيتامينات C,K,A وغني بمضادات الأكسدة "أنثوسيانين"، وخاصة النوع الأحمر منها.

ويحتوي كرنب الكالي أيضا على نسبة كبيرة من الكالسيوم، لذلك فإن فوائده للجسم كبيرة لصحة العظام والحد من أمراض القلب والسرطان.

9ـ الكرنب الأحمر:غني بفيتامينات C,K,A ويحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة "أنثوسيانين" التي تحمي الجسم من أمراض القلب وتقلل خطر الإصابة بالسرطان، وتقلل الالتهابات وتقوي الجهاز المناعي وتحافظ على صحة الجلد.

10ـ الفاصوليا:تحتوي على نسبة عالية من الألياف الغذائية، فهي واحدة من أفضل المصادر النباتية لمضادات الأكسدة التي تسمى (kaempferol).وبحسب الدراسات والأبحاث، ارتبطت هذه المادة بتقليل الالتهابات وإبطاء نمو أنواع عديدة من السرطان، حيث أجريت دراسات على الحيوانات، ووجد الباحثون أنها نجحت في قمع نمو سرطانات الثدي والمثانة والكلى والرئتين.

11ـ البنجر:من أهم الأطعمة التي تحتوي على الحديد، وهو أيضا مصدر للألياف الغذائية والبوتاسيوم وحمض الفوليك ومضادات الأكسدة التي تسمى "بيتالين" (Betalains)، حيث ارتبطت هذه المادة بانخفاض خطر الإصابة بالسرطان وتقليل الالتهابات.

12ـ السبانخ:أكثر الخضروات التي تحتوي على المغذيات، حيث يوجد بها الكثير من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة "اللوتين والزيناكسانثين"، وهما مادتان تساعدان على حماية العين من أشعة الشمس، وتقللان من خطر الإصابة بضعف البصر الناتج عن التقدم في العمر.