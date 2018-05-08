مخاوف قبيل إعلان ترامب قراره

سيعلن الرئيس دونالد ترامب،اليوم الثلاثاء في حدود الساعة السادسة بتوقيت غرينيتش، قراره النهائي حول البقاء أو الانسحاب من الاتفاق الدولي التاريخي حول البرنامج النووي الإيراني.

وأبدت دول أوروبية مخاوفها من الانسحاب الأمريكي المحتمل من الاتفاق الموقع بفيينا في 2015، محذرة من تداعيات خطيرة.

وكان ترامب قد ندد مرارا وبشدة بما اعتبره الاتفاق "السيء" وهدد بـ"تمزيقه"، لكن دولا غربية حليفة لواشنطن سعت منذ أسابيع إلى إقناعه بالعدول عن قراره.

ولعل إعلان وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون خلال زيارة واشنطن أمس الإثنين بأن مطالب الرئيس الأمريكي الخاصة بالاتفاق النووي الإيراني "مشروعة"، هو بمثابة محاولة أوروبية أخيرة لإقناعه بعدم الانسحاب من الاتفاق.

ونشر الرئيس الأمريكي يوم الإثنين تغريدة على حسابه في تويتر "سأعلن عن قراري بشأن الاتفاق الإيراني غدا من البيت الأبيض في الساعة 18:00 توقيت غرينيتش".