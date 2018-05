هاتف “جي 7 ثينك”(G7 ThinQ) من “أل جي” يمنح إدماجا معمقا للذكاء الاصطناعي

قدّمت شركة “أل جي إلكترونيكسيوم ” أخر هواتفها الذكية عالية الجودة، هاتف “أل جي جي 7 ثينك LG G7 ThinQ، الذي يطمح إلى تقديم خصائص الذكاء الاصطناعي المفيدة والعملية لتجربة الهاتف الذكي الموجه لعموم المستهلكين.

وأوضح البيان الصادر اليوم الاثنين عن الشركة ويحوز موقع “الجزائر اليوم” على نسخة منه أن هاتف “أل جي جي 7 ثينكLG G7 ThinQ سيقع طرحه في الأيام القادمة في السوق الكورية ثم في أهم أسواق أمريكا الشمالية و أوروبا و أمريكا اللاتينية و آسيا. سيتم الإعلان عن الأسعار و تفاصيل الشراء على المستوى المحلي قبيل طرح الهاتف الذكي في الأسواق. بتصميم جمالي جديد خاص بسلسلة جي، صممت الحواف المعدنية الجميلة لتضفي على هاتف “أل جي جي 7 ثينكLG G7 ThinQ طابعا أكثر أناقة و صفاء بدعم من درجة غوريلا 5 “Gorilla Glass 5” في الأمام و الخلف ما يجعل الهاتف أكثر مقاومة للغبار و الماء لديمومة أكثر.

كاميرا مطوّرة أكثر ذكاء

تم تطوير “أل جي جي 7 ثينكLG G7 ThinQ من خلال دمج كاميرا تصوير أمامية 8 ميغابيكسال و خلفية 16 ميغابيكسال بالنسبة للتهيئتين Standardو Super Grand Angle لصور عالية الجودة مع أكثر قدر من التفاصيل. كاميرا تصوير غمضاء الزاوية الكبرى Signature grand angle من إل جي تأخذ الآن مناظر طبيعية أكثر جمالا مع أقل قدر من تشويه للحواف و صور سيلفي أكثر وضوحا و أكثر طبيعية من سابقاتها عبر هواتف إل جي. أضافت إل جي كذلك خصائص جديدة تجعل التصوير انطلاقا من هاتف إل جي جي 7 ثينكLG G7 ThinQ أكثر روعة من أي وقت مضى. عالم التصوير المباشر يطلق التسجيل قبل و بعد الضغط على الزر المخصّص لذلك بثانية واحدة و ذلك لالتقاط اللحظات و التعبيرات غير المنتظرة التي تمضي عادة دون اهتمام. تستخدم الملصقات نظام التعرف على الوجه لخلق تراكبات مسلية ثنائية و ثلاثية الأبعاد على غرار نظارات الشمس و عصابات الرأس و التي يمكن رؤيتها مباشرة على الشاشة.

استعمال أكثر سهولة و أكثر ذكاء مع الذكاء الاصطناعي

سيكون هاتف “أل جي جي 7 ثينكLG G7 ThinQ أحد أوائل الهواتف الذكية المستفيدة من الخصائص المستقبلية لغوغل لينس Google Lens. يتمثل هذا الأخير في الطريقة الجديدة لاستخدام البحوث باستخدام التقنيات الحديثة للذكاء الاصطناعي والرؤية عبر الحاسوب. تحت زر التحكم في مستوى الصوت، نجد زرا مخصصا لخصائص الذكاء الاصطناعي الخاصة بالهاتف. يكفي الضغط على هذا الزر لإطلاق مرشد غوغل في حين يسمح النقر المزدوج السريع باطلاق غوغل لينس و هي عملية رائدة بالنسبة للهواتف. يمكن للمستخدمين كذلك الضغط على زر لإطلاق التحدث مع مرشد غوغل. من خلال خدمة التعرف الصوتي من نوع النطاق الواسع الممتاز (Super Far Field ” SFFVR”)و ملتقط الصوت عالي الحساسية للهاتف الذكي، يمكن لمرشد غوغل أن يتعرف على الخصائص الصوتية على بعد خمسة أمتار.

عرض الشاشة عالية الإضاءة يتفوق على المنافسة

ما يجلب انتباه الحرفاء أوّلا هو شاشة العرض الجديدة بحجم 6.1 بوصة وبمستوى دقةQHD(3120×1440)الحاملة لمعدل رؤية كاملة نسبة علاقة أقلّ تقدّر ب 19.5:9FullVisionو نظارات أقل ب50 بالمائة تقريبا و أقل سماكة من نظيرتها الموجودة على هواتف إل جي جي6. تتميز الشاشة عالية الإضاءة Super Bright Displayبتكنولوجيا الكريستال السائل من إل جي كما يمكن لشاشة هاتف “أل جي جي 7 ثينكLG G7 ThinQ أن ترى بأكثر سهولة تحت الضوء المباشر للشمس مع تقديم أقصى مستويات الاشراق بنحو 1000 شمعة لكل متر مربع، وهو ما يجعلها توفر باقة ل100 بالمائة من ألوان DCI-P3.

وفقا لنوعية المحتوى، يمكن تعديل الشاشة حسب 6 إعدادات لونيّة هي سينما واقتصادي وألعاب وخبير وتلقائي.يعمل الوضع التلقائي على تحليل وتحديد محتوى مقاطع الفيديو، والصور، والألعاب، ومواقع الويب وسيكون قادرا على تحسين إعداد العرض للحصول على أفضل تجارب المشاهدة بالإضافة إلى ما يوفّره من اقتصاد في استهلاك الطاقة. يمكن للمستخدم الحصول على تحكّم أكبر في الصورة من خلال الضبط الشخصي لتناغم الألوان بفضل عجلة تمرير لكل إعداد RGB.. الشاشة الثانية الجديدة للهاتف الذكي تمنح المستخدمين خصائص مرنة لتعديل الشاشة وفقا لأذواقهم و أسلوبهم.

تجربة صوتية لا مثيل لها في هاتف ذكي

يظهر نظام بومبوكسسبيكرBoombox Speakerلأوّل مرة في هاتف “أل جي جي 7 ثينكLG G7 ThinQ ليستخدم الفضاء الداخلي للهاتف بمثابة صندوق للصوت للحصول على صوت عميق مقارنة بالهواتف الذكية التقليدية عبر صوت “بومبوكس” قوي دون الحاجة لمضخمات صوت خارجية. عندما يوضع على سطح صلب أو علبة، يستخدم الهاتف الذكي صندوق الصوت الخاص به كمكبر للصوت لمزيد تضخيمه.

يعتبر هاتف “أل جي جي 7 ثينكLG G7 ThinQ كذلك أوّل هاتف ذكي يقدم تقنية DTS : X للحصول على صوت افتراضي ثلاثي الأبعاد صالح لكلّ المحتويات إلى غاية 7.1 قناة صوت مع سماعات. تم بناء ذلك على ارث إل جي فيما يتعلق بتقنيات الصوت الخارقة للعادة حيث تمّ تجهيز إل جي جي 7 ثينكLG G7 ThinQ بنظام DAC Hi-Fi Quad للحصول صوت ثري لا يصدق خاصة إذا تم ربطه بسماعات عالية الجودة.





اهم الخصائص التقنية لهاتف جي 7 ثينك (G7 ThinQ)

• الشرائح الالكترونية: منصة نقالة Qualcomm® Snapdragon ™ 845

• العرض: شاشة QHD 6،1 بوصة + عرض 19.5:9FullVision(3120×1440/564 ب ب ي)

• الذاكرة:

• - LG G7 ThinQ: 4 Go LPDDR4x RAM / 64 Go UFS 2.1 ROM / MicroSD (jusqu'à 2 To)

• - LG G7 + ThinQ: 6 Go LPDDR4x RAM / 128 Go UFS 2.1 ROM / MicroSD (jusqu'à 2 To)

• الكاميرا:

o المزدوج الخلفي: الزاوية الكبرى 16 ميغابيكسال (ف1.9/ 107 درجة) / زاوية عادية 16 ميغابيكسال (ف1.6/ 71 درجة)،

o الأمامي: 8 ميغابيكسالالزاوية الكبرى(ف1.9/ 80 درجة)

• بطارية: 3000 ميغا أمبير/ساعة.

• نظام التشغيل: اندرويد 8.0 أوريو

• الحجم: 153،2 x 71،9 x 7،9 مم

• الوزن: 162 غ

• التوصيلية: ويفي 802.00 a, b, g, n, ac/ بلوتوث 5.0 ب ل أ/ إن إف سي/ يو إس بي طراز سي 2.0 (ملائمة 3.1)

• الألوان: الرمادي البلاتيني الجديد / الأسود الأورورا الجديد / الأزرق المغربي الجديد / الوردي التوتي.

• متفرقات: الشاشة عالية الاشراق / شاشة جديدة إضافية/ كاميرا الذكاء الاصطناعي/ كاميرا عالية الاشراق/ التعرف الصوتي سوبر فار فيلد Super Far Field/ مضخمات الصوت بومبكس/ غوغل الهادف Google Objectif/ الذكاء الاصطناعي Haptic/ Salut-Fi Quad DAC / DTS : X 3D Surround Sound/ IP68 المضاد للماء و الغبار/ HDR10/ مفتاح إضافي غوغل/ نظام التعرف على الوجه/ ملتقط البصمات/ تقنيات Qualcomm® Quick Charge ™ 3.0/ الشحن اللاسلكي/ ملائم MIL-STD 810G/ راديو إف إم.