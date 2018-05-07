هكذا حول مغاربة الجزائر إلى منطقة عبور للالتحاق بـ “داعش”

نال ثلاثة رعايا مغاربة، اليوم، براءتهم أمام محكمة الجنيات الاستئنافية لدى مجلس قضاء الجزائر، عقب مثولهم للمحاكمة بعد محاولتهم الالتحاق بجماعة إرهابية تنشط في الخارج، حيث كادوا أن يقعوا بين أيدي شبكات تهريب مجندين للقتال ضمن تنظيم ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية بالعراق والشام “داعش” بعدما قصدوا الهجرة نحو إيطاليا.

وأحيل المتهمون على المحاكمة غضون شهر ماي لعام 2016، بموجب معلومات بلغت مصالح الضبطية القضائية تفيد بوجود شبكة دعم وإسناد لما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية في بلاد العراق والشام “داعش” تتكفل بترحيل الراغبين في الانضمام لمعاقل التنظيم، لنسفر التحريات عن تحديد هوية 3 مشتبه فيهم وهم من جنسية مغربية تم توقيفهم بولاية ورقلة اشتبه بمحاولة التحاقهم بمعاقل التنظيم في ليبيا، وبعد توقيفهم أفادوا أنهم قدموا من المغرب نحوالجزائر عبر المطار الدولي “هواري بومدين” قصد الهجرة نحو ليبيا، غير أن التشديدات الأمنية المفروضة بالجزائر حالت دون تمكنهم من السفر جوا، ليقرروا مواصلة رحلتهم برا عبر الحدود، حيث توسط له مواطن جزائري لتمكينهم من ذلك الذي تعرفوا عليه عن طريق أحد معارفهم المدعو “أسامة” الذي سبق له وأن تخطى رحلته من المغرب نحو إيطاليا بطريقة سرية.