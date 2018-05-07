فيديو: إلى أين وصلت أشغال بناء الصرح الديني الضخم..؟

قام وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار ، اليوم الإثنين ، بزيارة عمل وتفقّد إلى ورشة جامع الجزائر ، رفقة كل من وزير الشؤون الدينية و الأوقاف محمد عيسى و والي الجزائر عبد القادر زوخ.

ووقف طمار على مدى تقدم أشغال إنجاز الجامع ، خاصة فيما يتعلق بالزخرفة و التهيئة الخارجية ، كما وجّه بزيادة اليد العاملة في الروشة من أجل استلام الصرح الديني الضخم في آجاله المحدّدة ، مشدّدا على ضرورة تكوين العمال الذين سيكلّفون بتسيير الجامع بعد استلامه .