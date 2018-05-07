عن ماذا أعلن الوزير يوسفي ليوقف جشع "مصانع التركيب"؟



دعا المنخرطين في حملة المقاطعة الى إبداء " الثقة "



أكد وزير الصناعة و المناجم يوسف يوسفي اليوم أن مصالحه بصدد إنشاء مرصد لمراقبة تكاليف إنتاج السيارات بالجزائر عبر كافة مراحل التصنيع و هذا على خلفية الجدل الذي خلفته أسعار السيارات لدى المستهلكين في سياق حملة لمقاطعة شراء السيارات ينادي بها ناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعي .

الى ذلك وجه وزير الصناعة و المناجم نداء الى المستهلكين في معرض رده على سؤال حول حملة المقاطعة المنتشرة تحت وسم "خليها تصدي" قائلا انه يجب : "التحلي بالعقلانية" مؤكدا ان "الحكومة تسعى لزرع الثقة بين المستهلكين و المصنعين" قبل ان يشدد على ان "الجزائري يبقى وفيا لمنتوجات بلاده"

وخلال رده على سؤال حول حملة مقاطعة شراء السيارات، قال وزير الصناعة والمناجم يوسف يوسفي، أنه يجب التحلي بالعقلانية والحكومة تسعى لزرع الثقة بداية من المُصَّنِّع إلى المستهلك، مضيفا أن الجزائري وفّيٌ لمنتوجات بلاده.

و إعتبر الوزير في تصريح له للصحافة على هامش زيارة قادته الى ولاية سطيف أن "صناعة السيارات في الجزائر حظيت بكافة الإمتيازات" لكنها تحتاج الى "دعم الجميع" موضحا أن ذلك يشمل "ثقة المستهلكين و الزبائن" ولكن كذلك الى ربط أواصر الثقة "بين المناولين و المصنعين"