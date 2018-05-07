سليماني لتعويض النجم الايطالي ماريو بالوتيلي

يوجد اللاعب الدولي الجزائري إسلام سليماني محل اهتمام نادي نيس الفرنسي، الذي ينوي ضمه لصفوفه في مرحلة الانتقالات الصيفية المقبلة، قصد تعويض رحيل نجمه الإيطالي ماريو بالوتيلي.

وكشفت تقارير صحفية فرنسية بأن سليماني سيكون بديل بالوتيلي في النادي الفرنسي خلال الموسم المقبل، مشيرا إلى أن النجم الايطالي منح قراراه النهائي لإدارة نيس بالرحيل عند نهاية الموسم الجاري، وأوضح ذات المصدر بأن نيس بدأ بالفعل تحركاته لإيجاد البديل المناسب لبالوتيلي، موجها اهتمامه نحو هداف المنتخب الوطني.

وكشف نفس المصدر بأن سليماني كان محل اهتمام نادي موناكو الفرنسي في الشتاء الماضي، مضيفا بأن نادي نيس يراقبه عن بُعد، وسيقوم بتقديم عرض له في نهاية الموسم.

ولا يعد اهتمام النوادي الفرنسية بضم سليماني جديدا، حيث كان قد تفاوض مع نادي نانت في صيف العام 2013، لكنه رفض التوقيع له بسبب اشتراط النادي خضوعه للتجارب، قبل أن يحط الرحال بعدها في نادي سبورتينغ لشبونة البرتغالي الذي تألق معه بشدة، ليغادره صيف العام 2016 إلى ليستر سيتي مقابل 29 مليون جنيه استرليني في صفقة هي الأغلى في تاريخ نادي ليستر، لكن سليماني الذي تألق في بداياته مع النادي الانجليزي، فقد الكثير من بريقه بسبب تراجع مستواه وتوالي الإصابات، قبل أن يتحول إلى لاعب احتياطي.

وكان سليماني قد أعير في “الميركاتو” الشتوي الماضي من نادي ليستر سيتي إلى نيوكاسل يونايتد الانجليزي، لكن مغامرته الجديدة كانت فاشلة على طول الخط، حيث غاب عن الميادين لمدة ثلاثة أشهر، قبل أن يلعب احتياطيا في ثلاث مباريات دون أن يسجل أي هدف، وازدادت وضعية سليماني تعقيدا بعد أن خطأ فادحا في أخر مباراة مع ويست بروميتش ألبيون عندما اعتدى على اللاعب كريغ داوسون بدون كرة، ما تسبب في إيقافه في ثلاث مباريات بالدوري الانجليزي الممتاز، وبالتالي نهاية موسمه مبكرا، ومن المرتقب أن يعود سليماني في نهاية الموسم إلى ليستر سيتي، الذي يبدو غير متحمس للإبقاء عليه، وبالتالي فإنه سيدرس كل العروض التي ستأتيه قصد التخلي عنه.