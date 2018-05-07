وزير الصناعة والمناجم : مرصد لمراقبة أسعار السيارات قريبا

أكد وزير الصناعة والمناجم، يوسف يوسفي، خلال زيارة العمل التي قادته إلى ولاية تلمسان، الإثنين، أن الحكومة قدّمت كافة التسهيلات اللازمة والامتيازات لمصنعي السيارات، وهو ما يلزمها باعتماد الشفافية التامة في كل سلسلة النشاطات التي تمتد من التصنيع إلى غاية التسويق يقول يوسفي.

واعتبر وزير الصناعة، أن الشفافية ستخلق الثقة، مؤكدا أن وزارته تفكر في خلق مرصد يسلط الضوء على جميع تكاليف سلسلة إنتاج السيارة. وكشف بأن صناعة السيارات تملك أهمية كبيرة في برنامج رئيس الجمهورية وتتطلب قدرات عالية مؤكدا رغبة الحكومة في تطوير هذه الشعبة، “فرغبتنا أن نصنع ونخلق ونطور صناعة سيارات تكون قوية وعصرية وتنافسية في نفس الوقت”، مؤكدا، أن المتعاملين الذين تتعامل معهم الحكومة يعتبرون من أكبر المصنعين في العالم في عالم السيارات.

يوسفي أوضح بأن هدف الحكومة هو خلق الآلاف من المؤسسات التي تصنع مكونات السيارات، مؤكدا بأن كل سيارة تحتاج ما بين 30 ألفا إلى غاية 40 ألف قطعة، موضحا بأن هذه المؤسسات المختصة في المناولة قد تخلق عشرات الآلاف من مناصب الشغل لفائدة الشباب الجزائري.