تعرف على القنوات التي ستنقل مونديال روسيا مجانا

لن يجد الجزائريون صعوبات كبيرة في متابعة مباريات المونديال الروسي رغم الحصرية التي تملكها قنوات “بيين سبورت” القطرية في نقلها بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبحسب مقال لجريدة "الشروق" أن هناك قناتان ألمانيتان مفتوحتان على القمر الصناعي “أسترا”، ستنقل كل المباريات الـ64 مجانا، فضلا عن القناة الفرنسية المعروفة tf1، المفتوحة والتي تبث بتقنية “TNT” المكسورة التشفير في العديد من أجهزة الاستقبال، ستنقل بدورها 28 مباراة كاملة، وهو ما ينهي كابوس الجزائريين في البحث عن قنوات ناقلة لهذا الحدث المونديالي الكبير في ظل غلاء الاشتراكات في القناة البنفسجية.

كشفت عدة مصادر إعلامية ألمانية وفرنسية بحسب "الشروق" عن برنامج نقل مباريات كأس العالم 2018 رسميا، على قنوات مفتوحة بالنسبة للجزائريين، الذين لن يكلفهم مشاهدة المونديال أعباء مالية إضافية ولا عناء آخر يضاف إلى صدمة غياب “الخضر” عن المونديال، مادام أن المباريات الـ64 ستكون منقولة على القناتين الألمانيتين المفتوحتين على القمر الصناعي أسترا “ZDF وARD” بالتساوي، حيث ستنقل كل قناة عددا معينا من اللقاءات بالاتفاق بين الطرفين، علما أن القناتين مملوكتان للدولة الألمانية التي كانت حرصت على توفير الخدمة العمومية والمجانية للألمان بنقل المنافسات الرياضية الكبيرة مجانا وبدون تشفير، كما حدث في مونديال 2014 ويورو 2016، وهو المبدأ الذي يرفض الألمان التنازل عنه، ما يجعل الجزائريين من أكبر المستفيدين في هذه القضية، على اعتبار أنه يمكنهم متابعة المباريات مجانا وباستعمال جهاز استقبال عادي والأرخص في السوق، ولن يكون بث المباريات باللغة الألمانية عائقا أمام الجزائريين مادام أن لكرة القدم لغة عالمية يفهمها الشغوفون بها.

إلى ذلك، يتوفر الجزائريون على حل آخر لمتابعة مباريات المونديال باللغة الفرنسية، ما دام أن قناة “TF1” ستنقل بالاتفاق مع المالك الحصري للحقوق “بيين سبورت”، 28 مباراة كاملة، وتتضمن هذه الباقة أهم المباريات في كأس العالم 2018، منها خمس مباريات من الدور ثمن النهائي، وثلاث أفضل مباريات من الدور ربع النهائي والمربع الذهبي والمباراة الترتيبية والنهائي، ما يعني بأن الجزائريين بإمكانهم متابعة أفضل مباريات المونديال الروسي وأهمها باللغة الفرنسية، علما أن هذه القناة الفرنسية مكسورة التشفير ومتوفرة على العديد من أجهزة الاستقبال سواء العاملة بالأنترنت أو بدونها، وتعد هذه الحلول المطروحة والمجانية وغير المكلفة خيار الجزائريين لمتابعة المونديال الروسي دون تكاليف إضافية وباهظة تتزامن مع شهر رمضان والاحتفال بعيد الفطر المبارك.

من جهة أخرى، قد يكون بإمكان التلفزيون الجزائري العمومي نقل بعض المباريات المونديالية، في حال توصل اتحاد الإذاعات العربية لاتفاق مع قناة “بيين سبورت” لشراء حقوق البث، وهو الذي يتفاوض معها بوساطة من الاتحاد الدولي لكرة القدم.