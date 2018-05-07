كشف السفير الروسي في الجزائر، إيغور بيلاييف ،الأحد ،على أن الحكومة الروسية قررت إعفاء المناصرين الراغبين في حضور كأس العالم 2018 من التأشيرة، بما فيهم الجزائريين الذين رحب بهم على الأراضي الروسية رغم غياب المنتخب الوطني عن هذه المنافسة بعد مشاركتين متتاليتين، مؤكدا بأن الجزائريين بحاجة فقط لتذكرة مباراة واحدة للحصول على حق دخول التراب الروسي ومتابعة المونديال، لكن بعد القيام ببعض الإجراءات التنظيمية الأخرى للحصول على بطاقة تعريفية لكل مناصر تمثل تأشيرته الرسمية لدخول روسيا، كما طمأن السفير الروسي الجزائريين وأنصار مختلف المنتخبات بتوفر الأمن وتسهيلات كبيرة لهم طوال فترة تنظيم كأس العالم، بما فيها النقل المجاني الحضري عبر المدن.

قال، الأحد، إيغور بيلاييف، خلال نزوله ضيفا على منتدى جريدة “الشروق”، بخصوص الإجراءات المعتمدة لدخول الجزائريين والمناصرين باختلاف جنسياتهم إلى روسيا بمناسبة كأس العالم 2018، التي ستنظم من الفترة الممتدة من 14 جوان إلى 15 جويلية، إن الحكومة الروسية قررت إعفاءهم من التأشيرة، وصرح السفير الروسي:”الحكومة قررت إعفاء الأنصار من التأشيرة، ونحن نرحب بالجزائريين في المونديال”، قبل أن يوضح الطريقة التي سيدخل بها الأنصار إلى روسيا، قائلا:”الشرط الأول هو أن يتوّفر المناصرون على تذكرة مباراة، وبعدها يجب عليهم اتباع بعض الخطوات للحصول على بطاقة تعريفية تمنح لكل مناصر، وستكون بمثابة تأشيرته لدخول التراب الروسي ومرفقة بجواز سفره طبعا..”، مضيفا:”بعد شراء التذاكر يجب التسجيل على موقع خاص بالأنصار تم إنشاؤه لهذا الغرض، وبعدها يتلقى المناصر تأكيدا لتسجيله عبر رسالة نصية أو رسالة بريدية الكترونية، قبل أن يتحصل على بطاقته التعريفية عبر البريد العادي أو في المراكز المخصصة لهذه العملية..”، علما أن صلاحية هذه البطاقة التعريفية تمتد من تاريخ 4 جوان إلى 15 جويلية 2018.

وفي سياق متصل شدد السفير الروسي على أن الحكومة الروسية اتخذت إجراءات مرنة، لتسهيل إقامة الجزائريين والأنصار من مختلف دول العالم في روسيا، وقال بهذا الخصوص:”هناك بعض الامتيازات التي قررنا وضعها تحت تصرف الأنصار، وعلى رأسها النقل المجاني بين المدن المعنية باحتضان مباريات المونديال، على غرار القطارات والنقل الحضري داخل المدن أيام المباريات..”، أما بخصوص التخوفات من تضخم الأسعار في روسيا بمناسبة تنظيم كأس العالم، على غرار الخدمات والفنادق، فطمأن السفير الروسي الجميع، وصرح لـ”الشروق”:”نحن على إطلاع على هذه التخوفات ونملك فكرة كاملة عن بعض الإجراءات التي سنتخذها في هذا الشأن..الحكومة الروسية تعد مخططا لضبط أسعار الفنادق وستعمل على عدم تضخيمها..”، مشيرا إلى أن الخدمات ستكون في مستوى هذا الحدث العالمي.

إلى ذلك، بدا السفير الروسي بالجزائر متفائلا باستفاقة منتخبه في المونديال، ردا على سؤال “الشروق” المتعلق بتذبذب مستوى المنتخب الروسي وعدم تسجيله لنتائج كبيرة في المباريات الودية الأخيرة، وقال:”صحيح أن منتخبنا لم يسجل نتائج كبيرة في الوديات، لكننا متفائلون باستفاقته في المونديال وتسجيل أفضل نتيجة ممكنة”، ولو أنه استبعد ذهاب منتخب بلاده إلى محطة بعيدة في كأس العالم، في ظل تواجد منتخبات كبيرة وعريقة مرشحة للتتويج باللقب العالمي، على غرار البرازيل والأرجنتين وألمانيا وإسبانيا، في حين وصف إيغور بيلاييف احتراف الدولي الجزائري، سفيان هني، في نادي سبارتاك موسكو هذا الموسم، على سبيل الدعابة “بالدليل على الصداقة الجزائرية الروسية..”، معترفا بأنه يعشق رياضة الهوكي على الجليد أكثر من كرة القدم.

إيغور بيلايين .. سفير روسيا في الجزائر

روسيا جاهزة للمونديال ونرحّب بجميع مواطني الدول التي تفكر في المقاطعة

قال السفير الروسي في الجزائر، ايغور بيلاييف، إن بلاده على أتم الاستعداد لإنجاح دورة كأس العالم المقبلة التي تحتضنها الصيف المقبل، مشيرا إلى أنه تم توفير إمكانيات ضخمة على كل المستويات منذ أن فازت روسيا بشرف تنظيم مونديال2018.

وبدا السفير الروسي متيقنا بأن كل شيء سيكون على ما يرام، لاسيما من الجانب الأمني، مؤكدا أن السلطات الروسية تسهر على ضمان سلامة ضيوفها خلال المونديال المقبل، وتعمل أيضا على أن تكون الأسعار في الفنادق معقولة وفي متناول الجميع، في ظل توقعات دخول مناصرين كثر من جنسيات مختلفة إلى روسيا بين شهري جوان وجويلية المقبلين.

وصرح ايغور بيلاييف:”منذ أن فازت روسيا بشرف تنظيم كأس العالم، تم صرف أموال كثيرة لتجهيز كل شيء لهذا الحدث الكبير، واليوم يمكن أن نقول بأن روسيا على أتم الاستعداد لاستضافة المونديال هذا الصيف”.

وحسب ضيف الشروق، فإن الدولة الروسية أقدمت على بناء ملاعب جديدة، واعتمدت تجهيز ملاعب أخرى :”الحكومية الروسية قامت بعمل جبّار، بحيث شيّدت عدة ملاعب حسب المقاييس الدولية وتم ترميم ملاعب أخرى”.

وفيما يخص دعوة بعض الدول المنادية للمقاطعة السياسية أو حتى الرياضية لمونديال روسيا، بسبب ما يعرف بقضية “سكريبال” العميل المزدوج الذي تعرض لمحاولة قتل في انجلترا، يقول السفير الروسي:”نحن نعوّل على أن يكون المونديال، حدث عالمي مهم، وندعو مشجعي كافة الدول للحضور ومشاهدة هذا العرس العالمي.. نحن على استعداد لتأمين الضيوف بكل الطرق.. إذا كانت بعض الدول ولأسباب ما تدعوا إلى مقاطعة المونديال فهذا قرارهم، وحتى إذا رفضت هذه الدول إرسال الوفود الرسمية، فنحن ندعوا المشجعين والمواطنين العاديين للحضور والمشاركة في هذا المحفل”.

لا خوف على ضيوف روسيا من الجانب الأمني

وفيما يخص الجانب الأمني والتخوفات من “الهوليغانز” الروس، خلال كأس العالم المقبلة، أكد ضيف الشروق، أنه لا خوف على المناصرين والسائحين الراغبين في زيارة روسيا خلال كأس العالم المقبلة، مستبعدا أن تكون هناك أي شكاوى من هذا الجانب:”قبل ثلاث سنوات نظمنا الأولمبياد الشتوي “سوتشي”، ولحسن التنظيم والظروف التي جرت فيها المنافسة لم تكن هناك أي شكاوى من المناصرين، وأنا أستبعد أن تحدث أعمال شغب من طرف المشجعين الروس في المونديال”.

واستبعد السفير الروسي، أن يصل منتخب بلاده إلى نهائي كأس العام، ولكنه متفائل بتحقيق نتائج طيبة:”المثل الروسي يقول.. في البيت حتى الجدران تساعد.. ولذلك نتوقع أن تكون نتيجة مشرفة، والفوز بالكأس مستحيل، هناك عدة فرق قوية ومعروفة وسنحاول ونصارع معها، والفائز بكأس العالم سيكون إما أوروبيا أو من أمريكا الجنوبية”.