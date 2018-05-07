منحة أوروبية للجزائر

كشفت مساعد وزير التجارة والصناعة للشئون الدولية المصري، داليا سالم، اليوم الاثنين، إن الاتحاد الأوروبي خصص 6.1 مليون يورو لمشروع الإبداع في المتوسط في 7 دول ومنها الجزائر.

والمشروع المخصص (تنمية التجمعات في الصناعات الإبداعية والثقافية في جنوب المتوسط)، والذي يديره منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو": سينطلق في الدول السبع منها الجزائر والمغرب والأردن و تونس بجانب فلسطين ولبنان ومصر".

ويركز إستراتيجية مشروع الإبداع على الحرف اليدوية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.