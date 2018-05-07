مواقيت الصلاة ورفع الآذان التي تقرها وزارة الشؤون الدينية ...في أيادي آمنة

قال وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، إنّ مواقيت الصلاة ورفع الآذان التي تقرها وزارة الشؤون الدينية هي في أيادي آمنة.

وأضاف الوزير خلال إشرافه على اجتماع تحضيري تحسبا لشهر رمضان، أن مواقيت الصلاة دقيقة ولا خلاف واقع في المذاهب الإسلامية.

مشيرا إلى أن المواقيت الشرعية للصلاة ليست رسمية ولكنها مطابقة للشريعة الإسلامية.

وأكد ذات المتحدث، أنه سيتم ضبط آلية علمية وتعميم الثقافة على عموم مجتمع الدولة الجزائرية تضمن التدين الوسطي.