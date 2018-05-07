روسيا تعفي الجزائريين من "التأشيرة" ...بشرط !!

كشف السفير الروسي لدى الجزائر، إيغور بيلاييف، أن الحكومة الروسية قررت إعفاء المناصرين الجزائريين الراغبين في حضور مباريات كأس العالم 2018 من تأشيرة الدخول إلى أراضيها.

وقال السفير الروسي في تصريح لـ "الشروق" أن حكومة بلاده ستسمح للجزائريين بالدخول إلى الأراضي الروسية دون الحاجة إلى تأشيرة خلال الفترة الممتدة ما بين 14 جوان و 15 جويلية.

وأكد إيغور بيلاييف أن الشرط الوحيد يتمثل في حيازة تذكرة مباراة واحدة للحصول على حق الدخول للتراب الروسي ومتابعة المونديال، موضحا أن هناك بعض الإجراءات التنظيمية الأخرى للحصول على بطاقة تعريفية لكل مناصر تمثل تأشيرته الرسمية لدخول روسيا.

وأضاف: "الحكومة الروسية ستوفر الأمن وتسهيلات كبيرة للجزائريين وأنصار مختلف المنتخبات الأخرى طوال فترة تنظيم كأس العالم، بما فيها النقل المجاني الحضري عبر المدن."