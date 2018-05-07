الكشفت عن سبعة مخابئ للإرهابيين وسبع قنابل تقليدية الصنع بباتنة وتبسة

كشفت ودمّرت عناصر الجيش الوطني الشعبي، سبعة مخابئ للإرهابيين وسبع قنابل تقليدية الصنع بباتنة وتبسة، حسب بيان لوزارة الدفاع.

وحسب ذات البيان، ومن جهة أخرى أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من برج باجي مختار وعين قزام تسعة مهربين. كما تمكّنت من ضبط (3,82) طن من المواد الغذائية و(18) مولدا كهربائيا و(17) مطرقة ضغط.

و أحبط عناصر الدرك الوطني بمستغانم محاولة هجرة غير شرعية لـ(05) أشخاص.

في حين تم توقيف (22) مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة بتلمسان