هذا هو موعد دخول ترامواي سطيف حيز الخدمة ..

يدخل بداية من يوم غد الثلاثاء 8 ماي 2018 "ترامواي" سطيف حيز الاستغلال التجاري أمام المواطنين ما يعزز من شبكة وسائل النقل الحضرية بالمدينة ويسهم في تنظيم حركة التنقل وتخفيف الضغط المروري، حسبما أفاد به اليوم الاثنين بيان لوزارة الاشغال العمومية و النقل.

وتعتبر سطيف سادس مدينة التي تستفيد من وسيلة نقل من نوع "ترامواي" .

و يمتد ترامواي سطيف على مسافة 15.2 كم و يضم 26 محطة توقف ومركز للصيانة يحتوي على 5 بنايات يتربع على مساحة اجمالية تبلغ 8 هكتار.

و ينطلق مسار ترامواي سطيف من حي 300 مسكن إلى جامعة الباز مرورا بوسط المدينة.

و حسب ذات المصدر، فان ترامواي سطيف له أثر اجتماعي واقتصادي كبير، حيث ساهم في خلق المئات من مناصب الشغل أثناء مرحلة الإنجاز وسيوفر أيضا مناصب شغل

جديدة في مرحلة الاستغلال، تقنيين وعمال ومناصب أخرى مختلفة، لاسيما لفائدة اليد العاملة المحلية.