الخميس 17 ماي أول أيام رمضان في أغلب دول العالم..

من المرجح أن يكون يوم الخميس 17 ماي هو أول أيام شهر رمضان للعام الحالي في أغلب الدول العربية والإسلامية إستنادا لحسابات فلكية.

وأعلنت كل من سوريا و سلطنة عمان أن يوم الخميس 17 ماي هو غُرة شهر رمضان، وذلك لاستحالة رؤية الهلال يوم الثلاثاء 15 ماي، في حين ان تركيا ستكون الدولة الوحيدة تقريبا التي تصوم يوم الأربعاء 16 ماي، بدون أن تعلن ذلك، بحسب التقويم الفلكي لدولة تركيا، الذي يعتبر المرجع الرسمي لجميع مواسم رمضان والأعياد، ويمتد لعشرات السنوات.