بالفيديو...فيغولي يقرب غالاتاساري من اللقب

عاد المهاجم الدولي السابق سفيان فيغولي للتألق مجددا مع فريقه قلعة سراي، حيث قاده للفوز على مستضيفه أكيسار بيليديس برسم الجولة الـ32 من الدوري التركي.

فيغولي الذي اعتمد عليه مدربه فاتح تيريم في منصب صانع ألعاب في غياب زميله يوسف بلهندة، كان في الموعد ولم يخيّب، حيث أدى دوره بشكل كامل خلال الـ71 دقيقة التي خاضها، وأهمها صناعته لإحدى الهدفين بتمريرة متقنة.

وتشبث فريق قلعة سراي بالصدارة برصيد 69 نقطة موسعا الفارق إلى 3 نقاط عن الملاحق الشرس فريق إسطنبول باشاك شهير، وبالتالي تنقصه 3 نقاط في المبارتين المتبقيتين للتتويج باللقب.