مشاركة رياضيين من الإمارات والبحرين في ماراثون بإسرائيل خيانة

قالت اللجنة الأولمبية الفلسطينية إن ّ«مشاركة درّاجين إماراتيين وبحرينيين في ما يسمى طواف إيطاليا (يوم الجمعة) سابقة تنطوي على درجة عالية من الخطورة؛ تصل حد الخيانة العظمى لنضالات الشعب الفلسطيني وتضحياته».

ونشر يوناتان جونين، مسؤول بوزارة خارجية الاحتلال، على حسابه بموقع تويتر، صورا لفريق الدراجات الإماراتي المشارك في السباق، وكتب: «أنا مسرور جدا لرؤية فريق ركوب الدراجات من الإمارات على شاشة التلفزيون الإسرائيلي. أتمنى لهم التوفيق وأيضا لفريق البحرين والفرق الأخرى التي تشترك في السباق بإسرائيل».

أنا مسرور جدا لرؤية فريق ركوب الدراجات من الإمارات على شاشة التلفزيون الإسرائيلي. أتمنى لهم التوفيق وايضا لفريق البحرين والفرق الأخرى التي تشترك في السباق في إسرائيل pic.twitter.com/s1KD8DYbCv — يوناتان جونين Yonatan Gonen (@GonenYonatan) 4 mai 2018

قالت اللجنة الأولمبية الفلسطينية إن ّ«مشاركة درّاجين إماراتيين وبحرينيين في ما يسمى طواف إيطاليا (يوم الجمعة) سابقة تنطوي على درجة عالية من الخطورة؛ تصل حد الخيانة العظمى لنضالات الشعب الفلسطيني وتضحياته».

ونشر يوناتان جونين، مسؤول بوزارة خارجية الاحتلال، على حسابه بموقع تويتر، صورا لفريق الدراجات الإماراتي المشارك في السباق، وكتب: «أنا مسرور جدا لرؤية فريق ركوب الدراجات من الإمارات على شاشة التلفزيون الإسرائيلي. أتمنى لهم التوفيق وأيضا لفريق البحرين والفرق الأخرى التي تشترك في السباق بإسرائيل».