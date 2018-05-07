اللجنة الأولمبية الفلسطينية:

مشاركة رياضيين من الإمارات والبحرين في ماراثون بإسرائيل خيانة

مشاركة رياضيين من الإمارات والبحرين في ماراثون بإسرائيل خيانة

قالت اللجنة الأولمبية الفلسطينية إن ّ«مشاركة درّاجين إماراتيين وبحرينيين في ما يسمى طواف إيطاليا (يوم الجمعة) سابقة تنطوي على درجة عالية من الخطورة؛ تصل حد الخيانة العظمى لنضالات الشعب الفلسطيني وتضحياته».

ونشر يوناتان جونين، مسؤول بوزارة خارجية الاحتلال، على حسابه بموقع تويتر، صورا لفريق الدراجات الإماراتي المشارك في السباق، وكتب: «أنا مسرور جدا لرؤية فريق ركوب الدراجات من الإمارات على شاشة التلفزيون الإسرائيلي. أتمنى لهم التوفيق وأيضا لفريق البحرين والفرق الأخرى التي تشترك في السباق بإسرائيل».

قالت اللجنة الأولمبية الفلسطينية إن ّ«مشاركة درّاجين إماراتيين وبحرينيين في ما يسمى طواف إيطاليا (يوم الجمعة) سابقة تنطوي على درجة عالية من الخطورة؛ تصل حد الخيانة العظمى لنضالات الشعب الفلسطيني وتضحياته».

ونشر يوناتان جونين، مسؤول بوزارة خارجية الاحتلال، على حسابه بموقع تويتر، صورا لفريق الدراجات الإماراتي المشارك في السباق، وكتب: «أنا مسرور جدا لرؤية فريق ركوب الدراجات من الإمارات على شاشة التلفزيون الإسرائيلي. أتمنى لهم التوفيق وأيضا لفريق البحرين والفرق الأخرى التي تشترك في السباق بإسرائيل».

القراءة من rassd

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