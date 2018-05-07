مجمع "سوفاك" يطلق صيغة شراء السيارات بالقروض
شراء سيارة فولكسفاكن بقرض أصبح ممكن !!
أعلن مجمع "سوفاك" أمس الأحد 06 ماي، عن إطلاقه صيغة بيع السيارات المركبة في الجزائر بالقروض، إبتداءً من من 24999 دينار للشهر تسدد خلال 5 سنوات.
وأكد المجمع أنه تم توقيع شراكة مع 3 بنوك تتمثل في: القرض الشعبي الجزائري (CPA)، و”بي أن بي باريبا” (BNP Paribas) و "سوسييتي جنرال الجزائر" موضحا أن قروض شراء سيارات سوفاك متوفر في الوقت الحالي بكل من: الجزائر ووهران وقسنطينة، على ان يتم تعميم هذه الخدمة على باقي الولايات قريبا.
للإشارة فإن مجمع سوفاك الواقع مصنعه بولاية غيليزان، يقوم بتركيب 4 أنواع من السيارات الألمانية هي غولف، كادي، ايبيزا، وأوكتافيا.
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