الأجهزة المنزلية، وأجهزة الترفيه المنزلي تحقق الصدارة

أعلنت شركة “أل جي إلكترونيكس” عن تحقيقها حجم مبيعات مجمّعة خلال الربع الأول من سنة2018 بقيمة 15.12 تريليون وون كوري (14.1 مليار دولار أمريكي) وأرباحا تشغيلية تُقدّر ب1.11 تريليونوون كوري( 1.03 مليار دولار أمريكي). ارتفع حجم المبيعات بنسبة 3.2 بالمائة مقارنة بالربع الأول من السنة الماضية في حين تطورت الإيرادات التشغيلية بنسبةفاقت 20 بالمائة، وهو ما يمثل أعلى مستوى من الأرباح والإيرادات ربع السنوية في تاريخ الشركة وأعلى مستوى ربحية ربع سنوي منذ الربع الثاني من سنة 2009. وأوضح البيان الصادر اليوم عن الشركة ويحوز موقع “الجزائر اليوم” نسخة منه أنه سجّلت كلّ من شركة أل جي ” للأجهزة المنزلية وأجهزة تصفية الهواء وشركة “أل جي” لأجهزة الترفيه المنزلي أكبر أرباح تشغيلية فصليّة على الإطلاق وذلك من خلال تحقيقهما لهوامش تشغيلية ذات رقمين. لأول مرّة في تاريخ الشركة، تجاوزت الأرباح المجمّعة لوحدتي الأعمال الأكبر في الشركة 1 تريليون وون كوري. كما حقّقت المعاملات بين مؤسسات الأعمال في شركة إل جي أرباحا فصلية كبيرة، في حين تراجعت الخسائر المتصلة بقطاع الاتصالات النقالة وقطع غيار السيارات خلال الفترة نفسها.حققت شركة “أل جي ” للأجهزة المنزلية وأجهزة تصفية الهواء عائدات بقيمة4.92 تريليون وون كوري(4.59 مليار دولار أمريكي) وأرباحا تشغيلية بقيمة553.1 تريليون وونكوري (515.51 مليون دولار أمريكي). ارتفعت مبيعات بعض المنتجات مثل مكيفات الهواء وآلات الغسيل الفاخرة إضافة إلى الطرازات الجديدة من المجففات، وأجهزة تنقية الهواء ووحدات إل جي ستايلر في السوق الكورية المحلية، في حين ارتفعت المبيعات في أوروبا، آسيا وأمريكا اللاتينية مجتمعة بنسبة تقدّر ب9.3 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2017. سجل الربح التشغيلي ارتفاعا بنسبة 8.2 بالمائة مقارنة بالربع الأول من سنة 2017، ويعود ذلك إلى ارتفاع مبيعات المنتجات الفاخرة وانخفاض التكاليف بفضل الكفاءات التشغيلية. ومن المتوقع أن يرتفع الطلب في الربع الثاني ذلك أنّ مبيعات مكيفات الهواء والثلاجات ستدخل موسم الذروة في نصف الكرة الشمالي.سجلت شركة إل جي لأجهزة الترفيه المنزلي حجم مبيعات بقيمة4.12 تريليون وون كوري (3.84 مليار دولار أمريكي) وأرباحا تشغيلية تقدّر ب577.3 مليار وون كوري(538.07 مليون دولار أمريكي). كما ارتفع الدخل بنسبة 7.4 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية حيث حافظ بيع المنتجات الفاخرة مثل أجهزة التلفزيون LG OLED ، وSUPER UHD على نفس المستوى من القوّة. ارتفع الربح التشغيلي في الربع الأول من سنة 2018بنسبة 76.5 في المائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2017.أما شركة “أل جي” للاتصالات النقالة فسجّلت حجم مبيعات يقدّر ب2.16 تريليون وون كوري(2.01 مليار دولار أمريكي) وخسارة تشغيلية بقيمة 163.1 مليار وون كوري (126.85 مليار دولار أمريكي). وقد سجلت المبيعات انخفاضا مقارنة بنفس الربع من السنة الماضية وذلك بسبب استراتيجية إطلاق الهاتف الذكيّ التي تمّت مراجعتها. ورغم ارتفاع أسعار المكونات، فإنّ الشركة تمكنت من التقليص من عجزها التشغيلي من خلال الاستمرار في تحسين بنية أعمالها. بينما يتوقع أن تشهد سوق الهواتف الذكية العالمية ركودا على مستوى النمو وتنافسا أشدّ حدّة خلال الربع الثاني، و تتطلع إل جي إلى تحقيق نتائج إيجابية وذلك بفضل إطلاق هاتفها الرائد G7 ThinQ وفتح مركز ترقية البرمجيات لتقديم الدعم عالي الجودة لفائدة زبائنها.بلغت عائدات شركة إل جي لمكونات السيارات 840 مليار وون كوري(782.9 مليون دولار أمريكي) وخسارة تشغيلية تقدّر ب17 مليار وون كوري(15.84 مليون دولار أمريكي). حققت شركة إل جي للمعاملات بين مؤسسات الأعمال حجم مبيعات يقدّرب642.7 مليار وون كوري(599 مليون دولار أمريكي) وأرباحا تشغيلية بلغت 78.8 مليار وون كوري(73.45 مليون دولار) خلال ربعها الأول. ارتفعت إيرادات الربع الأول بنسبة 24 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية، ويعود ذلك إلى زيادة حجم المبيعات من شاشات العرض الرقمية الكبيرة ووحدات الطاقة الشمسية عالية الأداء. قفزت الأرباح التشغيلية بنسبة 192 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2017 بفضل الشعبية المتزايدة للمنتجات التجارية الفاخرة مثل شاشات الرقمية OLED وتحسين القدرة التنافسية للتكلفة، مع تسجيل استمرار لهذا التوجه في الربع الثاني.

تفسير أسعار الصرف للربع الأول من سنة 2018

تعتمد النتائج الفصلية غير المدققة لشركة إل جي إلكترونيكس خلال الربع الأول من سنة 2018 على المعاير الدولية لإعداد التقارير المالية(IFRS) بالنسبة إلى فترة الأشهر الثلاثة التي تنتهي بحلول 31 مارس 2018. وتتم ترجمة المبالغ المسجلة بالوون الكوري إلى الدولار الأمريكي باعتماد متوسط سعر فترة الأشهر الثلاثة للربع المعنيّ –1,072.91وون كوري يساوي 1 دولار أمريكي.