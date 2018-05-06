سعر النفط الجزائري "ينتعش".

بلغ سعر سلة خامات منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) 66ر70 دولارا، ليسجل بذلك ارتفاعا مقارنة بالسعر الذي سجله نهاية الأسبوع الماضي، حيث كان 47ر70 دولارا، حسبما أفادت به المنظمة على موقعها الإلكتروني.

وتضم سلة خامات (أوبك) التي تعد مرجعا في مستوى سياسة الإنتاج 14 نوعا، و هي خام الصحاري الجزائري، والخام البحري القطري، والخام العربي الخفيف السعودي، وخام التصدير الكويتي، وخام مربان الإماراتي، والإيراني الثقيل، والبصرة الخفيف العراقي، وخام السدر الليبي، وخام بوني النيجيري، وخام ميراي الفنزويلي، وجيراسول الأنغولي، وربيع الخفيف الغابوني، وأورينت الإكوادوري.

وقد أنهت أسعار الذهب الأسود الأسبوع مرتفعة، حيث سجلت عقود خام برنت87ر74 دولارا مرتفعة بـ25ر1 دولار مقارنة بما سجلته في جلسة الإغلاق ليوم الخميس.

أما العقود الآجلة لخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط، فقد سجلت 72ر69 دولار، مرتفعة بـ29ر1 دولارا، وهو أعلى مستوى لها منذ نهاية 2014.

تجدر الإشارة إلى أن مستوى الامتثال لمنظمة الدول المصدرة للنفط وشركائها قد سجل “مستوى قياسيا” جديدا، حيث بلغ 149بالمئة خلال شهر مارس2018، فيما وصل في فبراير الفارط، إلى138 بالمئة.

يذكر أن منظمة “أوبك” ودول من خارجها، قد توصلت في اجتماعها المنعقد في نوفمبر 2016 بفيينا، إلى اتفاق يقضي بخفض حجم استخراج النفط بنحو 8ر1 مليون برميل يوميا، اعتبارا من يناير2017.

وقرّر وزراء الدول المشاركة في اتفاقية خفض إنتاج النفط في نوفمبر الماضي، تمديد الاتفاق إلى غاية نهاية السنة الجارية.

وتوقعت منظمة الدول المصدرة للنفط، في تقريرها الشهري، أن يصل حجم العرض خارج (أوبك)، إلى71ر1 مليون برميل في اليوم، على أساس سنوي، مسجلا ارتفاعا بـ08ر0 مليون برميل في اليوم.