بالفيديو.. براهيمي يحتفل بالعلم الجزائري خلال تتويج نادي بورتو باللقب

إحتفل النجم الدولي الجزائري ياسين براهيمي رفقة فريقه بورتو سهرة اليوم الأحد بالتتويج بلقب الدوري البرتغالي الممتاز. ولفت الأسمر الجزائري الأنظار برفعه العلم الوطني بعد نهاية اللقاء وفي غرف تغيير الملابس ما يثبت تعلقه بالجزائر.

وكان بورتو قد توج أمس رسميا بلقب الدوري بعد تعادل بنفيكا ضد سبورتينغ لشبونة قبل أن يفوز اليوم على ضيفه فييرينسي بثنائية لهدف سجل منها براهيمي الهدف الثاني.