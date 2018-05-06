رشيد نكاز أمام القضاء بتهمة الإساءة لرئيس الجمهورية..

استمع، صباح اليوم، وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد، بالعاصمة، إلى الناشط السياسي "رشيد نكاز"، في قضية ما يعرف بقذف هذا الأخير لشخص رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، سنة 2015، عبر قناة تلفزيونية خاصة، خلال نزوله ضيفا في إحدى الحصص السياسية.

وأفادت مصادر "البلاد"، أن الناشط السياسي استجاب اليوم، لطلب الاستدعاء الذي تقدمت به المحكمة من أجل استجوابه في القضية، أين تم تحويل ملفه على قاضي التحقيق لدى الغرفة الثالثة بالمحكمة ذاتها، وتم الإفراج مؤقتا على الناشط السياسي إلى غاية إكمال التحقيق وإحالة الملف للمحاكمة.

وأفادت المصادر ذاتها، أن الناشط السياسي "رشيد نكاز"، استجاب لاستدعاءات المحكمة، أين توجه أمس، مباشرة إلى قصر العدالة، عبان رمضان، مباشرة بعد دخوله أرض الوطن من بوابة المطار الدولي، مطار هواري بومدين، على الساعة السادسة والنصف صباح اليوم، ليمثل أمام وكيل الجمهورية، بمحكمة سيدي أمحمد، للإستماع لتصريحاته حول قضية القذف المتابع بها، والتي راح ضحيتها، رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، سنة 2015، حين قام بقذفه عبر حصة تلفزيونية سياسية تبث على قناة خاصة، مستعملا عبارات مست بشخصية الرئيس، وبعد الانتهاء من الاستماع لتصريحاته حول ملفه، من قبل قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة الذي أفرج عليه، ووجه له تهمة قذف الرئيس. وحسب شهود عيان، فإن الناشط السياسي كان قد تقدم للمحكمة بمفرده، ولم يكن محاصرا من طرف أعوان الأمن أو مقربيه.