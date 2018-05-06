الرئيس الإيراني : الولايات المتحدة "ستندم ندما تاريخيا"

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم الأحد أن الولايات المتحدة "ستندم ندما تاريخيا" إذا ما انسحبت من الاتفاق النووي.

ورفض روحاني تهديدات واشنطن قائلة إن الإيرانيين لا يخافون من الولايات المتحدة مضيفا "هذه الأمة العظيمة ستواصل تقدمها وتنميتها" بغض النظر عن التهديدات.

وأعرب روحاني عن استعداد ايران لأي قرار تتخذه الولايات المتحدة بشأن الاتفاق النووي قائلا "يجب أن نعرف أن القرار الأمريكي الأسبوع المقبل لن يغير حياتنا" .

وأكد أن الحكومة الإيرانية وجّهت تعليمات مشددة إلى الأجهزة التنفيذية في البلاد منذ أشهر قليلة مضت إلى جانب تلقي منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أيضا الأوامر بالتعامل مع الانسحاب الأمريكي المحتمل من الاتفاق النووي" .

ومن المتوقع أن يقرر الرئيس دونالد ترامب يوم 12 مايو فيما اذا كان سينسحب من الاتفاق النووي حيث قال إنه لن يمدد تعليق العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران.

وفي جانفي الماضي مدد الرئيس ترامب للمرة الأخيرة تخفيف العقوبات على إيران بموجب الاتفاق النووي مهددا بالانسحاب منه إذا لم يتمكن الكونغرس الأمريكي وحلفاؤه الأوروبيون من تعديل "العيوب الكارثية" كما وصفها.

وهاجم الرئيس روحاني نظيره الأمريكي لمطالبته دول أوروبا بالانضمام إلى خطته وقال الرئيس الإيراني "أعلنها صريحة أمام العالم وأوروبا وأمريكا والغرب والشرقي لن نتفاوض مع أحد حول أسلحة بلادنا وبرامجنا الدفاعية" .

وكان زعماء بريطانيا وألمانيا وفرنسا، قد أعلنوا في بيان مشترك، الأسبوع الماضي، دعمهم للاتفاق النووي، في الوقت الذي أكدوا فيه أن هناك حاجة لتوسيع نطاق هذا الاتفاق ليشمل الصواريخ الباليستية.

ووقعت إيران والقوى الدولية الست (الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين وألمانيا) على الاتفاق النووي في مدينة فيينا عاصمة النمسا عام 2015، وبموجبه تعهدت إيران بعدم السعي لإنتاج أو تطوير أي أسلحة نووية، في مقابل رفع العقوبات الاقتصادية الغربية التي كانت مفروضة عليها بسبب الشكوك في برنامجها النووي.