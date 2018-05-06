بالفيديو: الموسيقى الجزائرية بمقر الامم المتحدة تحت شعار يوم الجزائر

احتضن مقر الأمم المتحدة بنيويورك يوم الجمعة الماضي أيام إعلامية حول الجزائر ميزتها تظاهرتين ثقافيتين من شأنهما التعريف بالموسيقى و فن الطبخ الجزائريين بالولايات المتحدة.

وشكلت هذه التظاهرة، التي هي الأولى من نوعها في عاصمة الثقافة الأمريكية، فرصة للاحتفال بفن الطبخ الجزائري خلال مأدبة غداء نظمت بمقر الأمم المتحدة.

وجمعت هذه المأدبة التي أعد أطباقها الطباخ بن سليمان محمد قرابة 300 ضيف منهم دبلوماسيين و افراد من الجالية الجزائرية و الأمريكية من خلال تقديم أكلات متنوعة تندرج ضمن تراث فن الطبخ الجزائري و التي تمكن الضيوف من الاطلاع عليها و تذوقها.

وخلال الفترة المسائية نظم حفل موسيقي عقب هذه المأدبة بمقر الامم المتحدة نشطه مالك المالوف سليم فرقاني الذي كان مرفقا بالفرقة الأندلسية مزغنة.